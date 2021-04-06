Российская сила вызвала панику у Запада. Зачем нашей армии учения прямо сейчас?

США, Великобритании и Украине не дает покоя увеличение числа российских военных на границе. Американские СМИ пишут, что это якобы свидетельствует о прекращении перемирия. Тем временем российская сторона говорит, что речь идет об обычной проверке боеготовности.

Страхи Запада и Украины

В The New York Тimes выпустили материал под заголовком «Эскалация боевых действий на востоке Украины сигнализирует о прекращении перемирия». В тексте написали, что Россия стянула к границе с Украиной около четырех тысяч военных. По оценкам главнокомандующего украинской армией Руслана Хомчака, к 30 марта вдоль границы около Донбасса находились 28 батальонных тактических групп российской армии.

Новость об увеличении количества военных России на ее же территории встревожила даже Великобританию. Ее премьер Борис Джонсон обсудил передвижение войск с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я говорил с президентом Зеленским <…> в связи с нашей обеспокоенностью по поводу дестабилизации российской военной активности на границе с Украиной. Я подтвердил неизменную поддержку Соединенным Королевством суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Джонсон в Twitter.

Почему нельзя на своей же территории?

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия действует по собственному усмотрению в пределах своей же территории и никому не угрожает.

«Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — процитировали Пескова в ТАСС.

Он добавил, что страна осуществляет «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей» и никогда не принимала и не принимает участия в конфликте на Украине.

Позже в Минобороны России уточнили, что переброска военной техники в Крым необходима для плановых мероприятий учебной подготовки Южного военного округа. Глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о начале контрольных проверок боевой готовности вооруженных сил.

«Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений», — процитировали Шойгу в РИА «Новости».

Всего в этом месяце проведут более четырех тысяч учений разного масштаба. При этом учения пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, на Камчатке и Курилах. Проверять будут все виды и рода войск.

Обычная практика

В России есть свой график боевой подготовки вооруженных сил. Один из периодов этой подготовки — так называемый зимний период обучения. Он заканчивается весной. В это время практически во всех частях и соединениях проходят маневры разного масштаба. Об этом в разговоре с «360» заявил военный эксперт Александр Гольц.

Это обычное дело. Другой вопрос заключается в том, что, по данным американцев, Россия в рамках этих проверок выдвинула четыре тысячи военнослужащих к границе. Этого недостаточно, чтобы совершить серьезное вторжение, но существенно, чтобы провести некую демонстрацию Александр Гольц военный эксперт.

Это подтвердил и другой собеседник «360» — военный эксперт, историк Борис Юлин. По его словам, подобные проверки боеготовности проводятся во всем мире. Очень часто это делают, чтобы продемонстрировать силу.

«Этим постоянно занимаются американцы с южнокорейцами на границе с Северной Кореей. <…> Постоянно Северную Корею держат в напряжении. Подобные учения не означают, что готовится нападение, но в принципе перевести их в военные действия проблем нет», — заключил собеседник.