Власти Украины не дают мирному населению страны эвакуироваться из обстреливаемых городов. ВСУ, в свою очередь, используют простых людей в качестве живого щита. Из-за их спин они нередко открывают огонь по российским военным. Таким образом они пытаются переложить всю ответственность за гибель украинцев на Россию.

Провокации ВСУ помешали эвакуации

С начала спецоперации украинские военные начали использовать население собственной страны в качестве живого щита. Речь идет не только о жителях ДНР и ЛНР, но и о людях, которые живут в городах Восточной Украины. Солдаты ВСУ руководствуются принципом стрелять из-за спин мирного населения.

В Мариуполе и Волновахе не смогли открыть обещанные гуманитарные коридоры. Дело в том, что украинские войска используют местных жителей в качестве заложников. Кроме того, солдаты блокируют выход людей из этих городов. После того как власти страны отказались от предложенных Россией гуманитарных маршрутов, они назначили эвакуацию по своим направлениям и договорились о введении режима тишины.

При этом местные власти не сообщили людям о возможности покинуть горячую точку. Кроме того, украинские солдаты взорвали мосты и жилые дома в Мариуполе. Из-за этого местные жители боялись выходить на улицу. К примеру, беженец из Мариуполя рассказал, как вместе с матерью попал под обстрел украинской армии. ВСУ, по его словам, стреляли в спины тех, кто пытался выбраться из города.

Оружие мародерам и огонь по своим

Официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что российская разведка продолжает фиксировать размещение реактивных и артиллерийских подразделений ВСУ в жилых кварталах Киева и других городов. Во время отступления бойцы украинской армии, а также националисты нередко открывают по ним огонь.

К примеру, на улице Жилярди Киевского района Харькова ВСУ разместили реактивные системы залпового огня в частном секторе. При этом местным жителям, даже тем, у кого есть дети, украинские военные запретили покидать дома. Цель провокации заключается в том, чтобы вызвать ответный огонь российской армии по жилому сектору города.

Подобная ситуация складывается также и в Одессе. Там украинские солдаты устроили опорный пункт прямо в действующей больнице. Кроме того, бойцы ВСУ разместили военную технику по периметру оперного театра.

На протяжении двух недель это вызывает возмущение мирных жителей. Свое негодование по этому поводу они массово выражают в интернете. Они пишут, что уже вторую неделю «работают» прикрытием для тех, кто называл себя их защитниками — армии Украины.

Кроме того, украинское правительство решило раздать оружие всем желающим. Это, в свою очередь, приведет к тому, что в города страны увеличится количество стычек с мародерами и неадекватными людьми. При этом власти Украины объявили, что не станут преследовать гражданских лиц, если те откроют огонь по российским солдатам. Днем 10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил украинцев о последствиях таких поступков.

«Конечно, если кто-то будет с оружием в руках атаковать наших военных, то они тоже станут целями», — отметил он.

Помощь разведки

Нередко ВСУ занимают огневую позицию между жилых кварталов. По мнению полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука, это — самое страшное. В разговоре с «360» он отметил, что ответный огонь может поразить не только артиллерию противника, но и задеть дома мирных людей. В таких случаях единственной тактикой остаются только переговоры.

«Если этого не происходит, нужно пользоваться данными разведки и корректирующими высокоточными боеприпасами, которые с высокой точностью поражают именно выбранную цель. В дальнейшем происходит блокировка районов, абсолютно никаких действий, просто ведем разведку и ждем, пока они сами покинут район», — пояснил Матвийчук.

Он добавил, что российским военным помогает новейшая современная линейка вооружения, которая дает возможность со стопроцентной вероятностью поражать объекты противника. Именно так РФ не только минимизирует жертвы конфликта, но и старается сохранить жизни мирного населения.