Очевидцы: в Киеве начали раздавать оружие всем желающим

Пользователи публикуют в соцсетях видео из Киева, где, по их словам, начали раздавать оружие всем желающим без расписок и документов. Ящики с вооружением привезли на грузовиках в район Оболонь, сообщили очевидцы.

«Посмотрите, что происходит на Оболони. Даже без документов раздают — приходи защищай свое государство», — говорится в одном из роликов.

Ранее, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО снимает санкции со всех граждан страны, готовых с оружием в руках защищать родину. В тот же день Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей страны и внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что российские военные не атакуют украинские города и не представляют никакой угрозы для гражданского населения.

Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными.