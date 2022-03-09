Захарова: власти Украины скрывают от людей информацию об эвакуации

Информация об эвакуации из Украины намеренно скрывается властями от населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире радиостанции Sputnik. Ее процитировал ТАСС в своем Telegram-канале.

По словам представителя МИД, националисты на Украине препятствуют эвакуации мирных жителей.

С 10:00 действует режим тишины. Российские военные обеспечат гуманитарные коридоры для вывода мирного населения на Украине.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о новых маршрутах гуманитарных коридоров, по которым смогут выйти мирные жители. Эвакуация согласована по направлениям: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая, Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев.

С 10:00 началась эвакуация жителей украинского Ирпеня на автобусах.

Ситуация с эвакуацией из Мариуполя остается сложной. Несколько сотен тысяч человек в городе продолжают оставаться «живым щитом» для нацподразделений Украины, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ранее, 7 марта, Верещук выступила против открытия предложенных Россией гумкоридоров. Как писал RT, украинские власти отказались от предложенных Россией гуманитарных маршрутов из-за неприемлемых вариантов. «Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — утверждала вице-премьер.