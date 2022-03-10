Кремль предупредил о последствиях в случае попытки атаковать военных РФ на Украине

Если на Украине кто-то с оружием в руках попытается атаковать российских военных, то сам окажется мишенью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Журналисты попросили Пескова дать оценку действиям киевского режима по раздаче оружия жителям Украины. Представитель Кремля предупредил, что если кто-то с оружием в руках попытается напасть на российских военных на Украине, то сам окажется мишенью.

Закон, разрешающий всем жителям Украины использовать оружие в период действия военного положения, накануне подписал президент страны Владимир Зеленский. Глава Незалежной разрешил использовать при военном положении спортивное оружие, в том числе револьверы, пистолеты, гладкоствольные и охотничьи нарезные ружья.