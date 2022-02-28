Раздача оружия всем желающим вызвала волну мародерства на Украине. Главы нескольких городов разрешили убивать преступников на месте. Однако это не решит создавшейся проблемы, особенно на фоне тюремной амнистии ветеранов боевых действий, которую объявил президент Зеленский.

После начала специальной военной операции России в Донбассе власти нескольких городов Украины раздали оружие всем желающим. Первыми в соцсетях опубликовали видео из Киева, где вооружали всех желающих, без расписки и проверки документов. Очевидцы сообщили, что грузовики привезли ящики с оружием в район Оболонь.

Такое решение властей натолкнуло местных жителей на торговлю даровым товаром: в интернете стали появляться объявления о продаже автоматов АК-74 и патронов. Один из продавцов прямо уточнял, что никаких документов от покупателя требовать не станет, главное, чтобы ему заплатили 50 тысяч гривен (чуть больше 141 тысячи рублей).

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский объявил об амнистии для бывших украинских военных, которые отбывают наказание за преступления в местах лишения свободы. Осужденные с боевым опытом, в том числе и по тяжким статьям, освобождены из-под стражи и смогут «искупить вину» в военных действиях.

Украинские мародеры подняли голову

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Facebook, что жителям Киева уже раздали около 18 тысяч автоматов. Результатом таких непродуманных действий стали сообщения о мародерстве. Например, в Киеве задержали бандитов, которые собирались ограбить магазин с тем самым оружием, которое предоставили власти города.

Еще одна банда пыталась захватить грузовой автомобиль, двигавшийся по маршруту Запорожье — Днепр. Преступников смогла остановить местная полиция, сообщило РИА «Новости». Также местные жители убили мародера, который залез в частную квартиру, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Жители Николаева задержали мародера, которого раздели и привязали к столбу, а после вызвали полицию, написал Telegram-канал RT. Жители Харькова также сообщают в соцсетях о случаях грабежа в городе: бандиты разбивают витрины магазинов и киоски.

Появились сообщения о нападениях мародеров и на жителей украинской столицы. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале утверждает, что в Киеве уже были расстреляны десятки мирных граждан. По словам депутата, это сделали бойцы так называемой территориальной обороны.

Мародеров разрешили убивать

Чтобы как-то справиться с новой волной преступности, власти нескольких украинских городов заявили, что они разрешают убивать бандитов на месте. Мэр Житомира Сергей Сухомлин предупредил на своей странице в Facebook, что полиция, Нацгвардия и отряды обороны получили приказ не задерживать, а расстреливать мародеров.

После случаев разграбления домов в частном секторе мэр Ахтырки Павел Кузьменко также пообещал жестоко расправляться с вооруженными грабителями. По словам градоначальника, за мародерство преступников ожидает расстрел на месте. При этом поднятие цен на товары также будет расцениваться как мародерство, сообщило РИА «Новости».

При этом на грабежи магазинов нацеливаются уже и мирные граждане. В соцсетях появилось видео из Мелитополя, где люди среди бела дня пытаются проникнуть через разбитое окно в запертый продуктовый магазин сети АТБ. Вооруженный местный житель с пистолетом в руках смог отогнать грабителей.

Раздача оружия — неправильное решение

Профессор криминалистики Анатолий Кустов в разговоре с «360» назвал раздачу оружия всем желающим однозначно плохой идеей, ведь среди тех, кто пришел вооружаться, далеко не все могут оказаться порядочными людьми. Преступники не упустят возможность применить это оружие при грабеже, или сводя личные счеты.

«Регулирование оружия должно быть на уровне государства. Такая раздача показывает лишь слабость руководства страны: они хотят создать негативный эффект для населения. Это в корне неправильное решение. То же касается и расстрелов за мародерство. Прежде всего должно быть юридическое право!» — подчеркнул Анатолий Кустов.

Он напомнил, что бывали случаи, когда даже компетентный суд приговаривал невиновного к высшей мере наказания. В иных условиях вероятность ошибки намного больше, а ценой ей может стать человеческая жизнь.