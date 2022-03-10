В Мариуполе и Волновахе украинские боевики используют местных жителей в качестве заложников. Гуманитарные коридоры из этих городов реализованы не были.

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики рассказал РИА «Новости», что боевики по-прежнему блокируют выход людей из Мариуполя и Волновахи.

«Гуманитарные коридоры из этих двух городов не реализованы. Это лишний раз доказывает, что боевики используют мирных людей в качестве заложников и живого щита», — отметил он.

Россия с 10:00 9 марта объявила «режим тишины» для обеспечения гуманитарных коридоров из нескольких украинских городов. Вице-спикер Украины Ирина Верещук отмечала, что для эвакуации согласованы направления Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Харьковская область. Из ряда населенных пунктов Киевской области людей предлагали вывозить в Киев.

В Минобороны РФ подчеркивали, что украинские радикалы держат в заложниках свыше 4,5 миллиона человек.