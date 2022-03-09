Украинские радикалы прикрылись «живым щитом» из более чем 4,5 миллиона человек

В заложниках у украинских радикалов оказались более 4,5 миллиона человек. Мирных граждан используют в качестве «живого щита», сообщили в Минобороны РФ.

Украинские власти, отметили в ведомстве, разрешили националистам применять оружие против пытающихся уехать в Россию. Их родственников угрожают убить.

В Минобороны отметили, что ожидаемых в среду результатов от открытия гуманитарных коридоров и эвакуации жителей нет. А требования Украины указывают на тот факт, что ответственные в стране за согласование коридоров обстановкой на земле не владеют.

Утверждения о якобы отсутствии желающих выехать по гуманитарным коридорам в Россию министерство назвало ложью и откровенной провокацией.

В МИД РФ уточнили, что около двух миллионов человек с Украины просили об эвакуации в Россию. На российскую территорию перешли порядка 140 тысяч человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала украинскую сторону предпринять необходимые шаги для обеспечения безопасности гуманитарных коридоров и прохода по ним мирных жителей.