Украинские националисты готовят провокацию с участием западных журналистов в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на улице Жилярди в Киевском районе города, в частном секторе националисты установили реактивные системы залпового огня между домами. Взрослым и детям они запретили покидать свои жилища.

В настоящее время, по информации министерства, установки уже приведены в готовность для обстрела подразделений ВС РФ, расположенных вне Харькова.

«Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам», — пояснили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные доставили в два населенных пункта в Харьковской области гуманитарную помощь объемом более 30 тонн.