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    04 марта 2022, 18:38

    Националисты готовят провокацию в Харькове для западных СМИ — Минобороны РФ

    Минобороны: в Харькове националисты готовят провокацию с участием СМИ

    Александр Иванов

    Украинские националисты готовят провокацию с участием западных журналистов в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    Националисты готовят провокацию в Харькове для западных СМИ — Минобороны РФ

    По данным ведомства, на улице Жилярди в Киевском районе города, в частном секторе националисты установили реактивные системы залпового огня между домами. Взрослым и детям они запретили покидать свои жилища.

    В настоящее время, по информации министерства, установки уже приведены в готовность для обстрела подразделений ВС РФ, расположенных вне Харькова.

    «Цель провокации — вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам», — пояснили в Минобороны.

    Ранее в ведомстве сообщили, что российские военные доставили в два населенных пункта в Харьковской области гуманитарную помощь объемом более 30 тонн.