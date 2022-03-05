Украинские националисты плюют и на людей, и на киевский режим. Мирных жителей просто «заперли» в Мариуполе в день тишины

Российская и украинская стороны договорились о введении режима тишины 5 марта с 10:00 до 17:00. В этот день должна была пройти эвакуация мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, но они оказались заблокированы. Украинские военные уничтожали мосты, а националисты взрывали жилые дома в Мариуполе. Жители попросту боялись выходить на улицу.

Горсовет Мариуполя заявил, что эвакуация начнется в 12:00, и жителей перевезут в Запорожье.

Мэр города заявил, что режим тишины и открытие гуманитарного коридора позволят начать восстановление света, воды и мобильной связи. В город также могут завозить продукты первой необходимости и лекарства.

Эвакуация жителей

Украинские власти предполагали, что из Мариуполя по гуманитарным коридорам вывезут 200 тысяч человек, а из Волновахи более 15 тысяч. Однако спустя около часа после объявления эвакуации не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, по объявленному гуманитарному коридору вышли в пятницу только пять человек.

Из города удалось сбежать семейной паре. Они два дня скрывались у родственника и планируют ехать дальше. Мужчина и женщина заявили, что им не нужно временное убежище и помощь.

«Из кирпичей повытаскивали ботинок — кто левый, кто правый, и убежали оттуда. бежали по берегу, к куму побежали. Два дня там пробыли. Сейчас добрались сюда. Сами приехали. Двумя семьями», — рассказала пара.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что 17 человек, и в том числе дети, смогли выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору.

Власти Украины не оповестили жителей Мариуполя об организованном гуманитарном коридоре. ВСУ также заминировали дороги и взорвали мосты при отходе. В итоге жители оказались изолированы, и выбраться удалось только трем семьям.

«Уехали украинские солдаты, взорвали мосты и все. Мы остались изолированы. У нас пол села там осталось», — рассказала местная жительница.

В итоге эвакуацию мирного населения Мариуполя перенесли. Люди попросту боялись выходить на улицу.

Провокации националистов

После объявления об открытии гуманитарных коридоров боевики запрещенного в РФ «Азова»* подорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказались 200 человек, среди них женщины и дети. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, под завалами в основном находятся женщины и дети. Он не исключал, что Украина пойдет на провокации в Мариуполе во время эвакуации жителей из города. Власти республики начали расследование.

Именно из-за провокаций украинских националистов жители не спешили эвакуироваться. По мнению политолога Евгения Михайлова, националистские силы не заботятся о населении, поэтому они используют тактику выжженной земли.

«Националисты взрывают мосты, электростанции, то есть все жизненно важные объекты, создают повод для масштабной гуманитарной катастрофы, чтобы обвинить в ней Россию. <…> Я не заметил, чтобы в этом отметились ВСУ, в основном все такие важные объекты именно гражданской инфраструктуры взрывают украинские националисты. Это их тактика, тактика выжженной земли. Они сами ее выжигают», — рассказал эксперт.

При этом националистские батальоны на Украине становятся все более автономными. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко объяснил, что политическая власть перестает влиять на них.

«Большое количество вооруженных людей действует, исходя из собственной логики, со своим мировоззрением и никто на них повлиять не может. Захотели — стали использовать мирных жителей в качестве живого щита, захотели — взорвали жилой дом, взорвали мост», — рассказал Ярошенко.

Несмотря на режим тишины украинские националисты обстреляли российских военных. По позициям Вооруженных сил России открыли огонь из Мариуполя.

Открытие гуманитарных коридоров в какой-то степени было рискованным для российских военных. Военный эксперт Александр Артамонов объяснил, что в это время остатки украинской армии будут накачиваться оружием и боеприпасами других стран. Он надеется, что украинские солдаты, которые удерживают людей в качестве живого щита, одумаются и позволят жителям уйти через гуманитарный коридор.

«Никаких других способов воздействия, не впадая в накал излишний, у нас просто нет. Мы должны предоставить все шансы людям», — отметил Артамонов.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. О ней сообщил президент России Владимир Путин. Ее главная цель — денацификация и демилитаризация соседней страны.

*«Азов» — экстремистское объединение, запрещенное в России.