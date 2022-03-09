Зеленский разрешил всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины использовать оружие во время военного положения. Об этом сообщили в Верховной раде.

«В период действия военного положения граждане Украины могут участвовать в отпоре… применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное боевые припасы к ней», — говорится в законе.

Также уточняется, что гражданские лица не несут ответственности за применение оружия против лиц, осуществляющих «вооруженную агрессию» против страны, если оружие было применено «на основании и в порядке».

Специальная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, целью операции стала «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Позднее глава государства признался, что решение об операции стало для него тяжелым.

Сейчас Россия и Украина ведут переговоры, встречи проходят на территории Белоруссии. Завершены три раунда переговоров. Кремль поддержал проведение следующего раунда переговоров с Украиной в ближайшие сроки.