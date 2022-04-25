Сирот Донбасса взяли под опеку в Подмосковье, в РФ отметили Пасху, IKEA захотела вернуться. Неделя в фотогалерее

Жители Московской области взяли под временную опеку 27 сирот из детдомов ДНР. Проект опекунства над детьми Донбасса начал губернатор Московской области Андрей Воробьев — это поможет найти новые семьи ребятам, которые остались без родных. Православные отметили светлый праздник Пасхи. Приостановившие свою работу на российском рынке бренды мечтают вернуться обратно, но их ждут сложности. Об этих и других событиях с 18 по 24 апреля — в фотогалерее «360».

Жители Подмосковья взяли под опеку детей Донбасса

Жители Подмосковья взяли под свою опеку 27 сирот из Донецкой Народной Республики. В начале апреля Московская область предложила гуманитарный проект: детям, оставшимся без родителей в Донбассе, помогут найти кровных родственников, а если не получится — новые семьи.

Дети начали приезжать в Подмосковье на минувшей неделе, большинство прибыли с братьями и сестрами. Важно, что им не пришлось разлучаться друг с другом в новой семье. С новыми родителями ребята познакомились уже в поезде по видеосвязи и на перроне узнавали друг друга.

Желание взять под опеку детей из Донбасса изъявили порядка 800 семей. Критерии отбора были серьезными. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ребят доверили только тем семьям, у кого уже есть опыт воспитания сирот и кто может обеспечить их всем необходимым.

По поручению главы региона в Подмосковье сформировали реестр из 108 семей. Все они соответствуют необходимым критериям и готовы принять под временную опеку около 120 детей из республик Донбасса.

Православные отметили Пасху

Православные в воскресенье, 24 апреля, отметили праздник Пасхи. Церковные службы в этот день посетили тысячи верующих. В подмосковные храмы пришли не только местные жители, но и паломники из разных уголков России и мира. По словам властей региона, ежегодно посмотреть на храмы и монастыри Московской области приезжают множество паломников. Для них составили подборку из 10 православных святынь Подмосковья, которые стоит посетить.

В их число вошли собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде, церковь Зачатия Иоанна Предтечи на Городище, Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, церковь Рождества Богородицы в Подмоклове, Никольский собор в Можайске, Знаменская церковь в усадьбе Дубровицы, Владимирская церковь в усадьбе Быково, Храм Гребневской иконы Божьей Матери, церковь Спаса Преображения в селе Остров, церковь Николая Чудотворца в Цареве.

Ушли, но быстро захотели назад

Приостановившие свою работу на российском рынке зарубежные компании заявили о желании вернуться обратно. Среди мечтающих вновь предложить свои товары и услуги россиянам — IKEA, Zara, OBI, McDonalds и другие. Некоторые уже нашли выход из ситуации, другие лишь размышляют о том, как вернуть своего потребителя. Однако у них возникнут сложности, которые заключаются не только в проблемах с логистикой, но в возникшем недоверии россиян.

Эксперты уверены, что в дальнейшем о желании вернуться объявят и другие компании. По словам специалистов, на чаше весов лежит так называемый цивилизованный рынок с высокой потребительской активностью. И здесь эти организации занимали достаточно значимые позиции. Отказываться от дохода из-за геополитических целей едва ли кто-то захочет. Кроме того, приостановившие свою работу фирмы теряют очень серьезные суммы на аренде и выплатах сотрудникам.

«Бессмертный полк» вернется на улицы

Впервые за последние два года шествие «Бессмертного полка» в День Победы пройдет в России в традиционном формате. Ранее на мероприятие накладывали серьезные ограничения из-за пандемии коронавируса. Теперь участники акции вновь смогут пройти по улицам городов с портретами своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Создать табличку с портретом можно на официальном сайте акции или бесплатно в МФЦ.

Для жителей Подмосковья эта услуга будет доступна в 51 офисе, работы проводят до начала мая. Для этого необходимо принести в МФЦ фото ветерана в электронном виде или на бумаге. Сотрудники МФЦ помогут разобраться со всеми техническими процедурами.

Время и место проведения акции в каждом населенном пункте будет своим, поэтому его следует уточнять у координаторов или на онлайн-ресурсах местных администраций.

Убийство хоккеиста Романа Дидура

Хоккеиста Романа Дидура убили в ночь на 24 апреля в центре Москвы в ходе бытового конфликта. По версии полиции, подозреваемый нанес 23-летнему спортсмену «колото-резаное ранение груди». Пострадавший скончался, злоумышленника задержали.

По данным СМИ, конфликт между хоккеистом и 37-летним предпринимателем произошел в кафе «Баклажан». Роман Дидур получил удар, когда вышел на улицу. Он умер до приезда скорой помощи. Подозреваемого нашли в съемной квартире на той же улице три часа спустя.

Дидур играл за московские молодежные команды «Созвездие» и «Пингвины».

Пятая волна ковида отступила от России

Очередная — пятая — волна COVID-19 в России пошла на спад. Специалисты полагают, что причиной этому стал рост коллективного иммунитета у россиян. Однако они подчеркивают, что это еще не конец пандемии. Ковид окончательно отступит, когда случаи заболевания не будут регистрировать совсем. Однако и после этого не следует забывать о плановой вакцинации для поддержания иммунитета.

Сейчас в России не зафиксировали новых вариантов коронавируса. До сих пор в стране доминируют подвиды «стелс-омикрон» и «омикрон». Около 80% всех случаев заражения приходятся на него.

Семью бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева нашли мертвой в Москве

В Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жену Елену и 13-летнюю дочь. По предварительным данным, хозяин квартиры мог расправиться с членами семьи, а затем покончить с собой.

Обнаружила трупы старшая дочь бизнесмена. Она рассказала, что не смогла дозвониться до родителей и пришла проверить, как у них дела. Квартира оказалась запрета изнутри, при этом следов взлома следствие не обнаружило.

В качестве одного из мотивов убийства следователи рассматривают неверность жены предпринимателя. По данным СМИ, конфликт Аваева с супругой продолжался несколько месяцев, а накануне мужчина якобы узнал, что она беременна от водителя. На момент смерти женщина находилась на пятом месяце беременности.

Молдавия запретила георгиевскую ленту

Власти Молдавии ввели запрет на использование георгиевской ленты. Глава государства Майя Санду заявила, что место этого символа — «в мусорном ведре истории». По ее мнению, этот символ может использоваться для разжигания вражды в молдавском обществе. При этом политик уверена, что запрет не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы. Также запрет наложен на символы V и Z.

По мнению экспертов, любые подобные законы направлены против России и являются попыткой получения неких бонусов для Молдавии от Запада, но они вряд ли будут.

Борьба с РФ стоила европейцам мяса и душа

Жителям стран Европы предложили отказаться от мяса и реже мыться. Таким образом, по мнению европейских политиков, граждане смогут внести свой вклад в борьбу с Россией. Использование минимального количества горячей воды позволит снизить потребление газа, который нужен для ее нагревания. Отказаться от мяса призывают из-за того, что Москва якобы «использует поставки продовольствия в качестве оружия».

На фоне объявления антироссийских санкций стоимость отопления в Германии уже выросла на 40%. Местные жители говорят, что из-за повышения цен ряд предприятий приостановили работу. Это вызывает недовольство даже тех граждан, кто изначально верил западным СМИ и считал санкции против России адекватными шагами.