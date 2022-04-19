Европейцам предложили отказаться от душа и мяса. Санкции сделали их жизнь неудобной

Санкции против России обернулись резким ростом цен на энергоносители и продукты для жителей Евросоюза и США. Вместо пересмотра провальных решений западные политики призывают людей поменьше мыться, отказаться от мяса и автомобилей. Однако перспектива холодной и голодной зимы никого не радует, люди отказываются верить пропагандистам и платить слишком высокую цену за солидарность.

Чиновники ЕС призывают отказаться

Из-за антироссийских санкций в странах Евросоюза сильно подорожали и продолжают расти в цене энергоносители. Чтобы как-то успокоить жителей своих стран, которые недовольны растущими ценами, политики и провластные СМИ начали предлагать свои решения проблемы. И они заключаются не в мирном сотрудничестве с Россией.

К примеру, европейский комиссар по вопросам конкуренции в Еврокомиссии Маргрет Вестагер предложила свое видение правильного мытья в душе. Она посоветовала максимально сократить процедуру, дабы не тратить много газа на нагрев воды, а во-вторых, каждый раз, выключая воду, громко говорить: «Получи, Путин!»

Немецкое издание Bild также поддержало идею меньше мыться в душе и предложило ограничить гигиену лишь четырьмя участками тела: ягодицами, подмышками, ступнями и пахом. По мнению дерматолога Яэль Адлер, ежедневный контакт с мылом вреден для кожи. Неприятный запах, как добавил специалист, исчезнет через три недели из-за того, что в организме «начнется своего рода процесс самоочищения».

Сухие шампуни не панацея

Дальше всех пошла британская газета The Guardian. Ее авторы предложили не экономить, а вовсе отказаться от воды и перейти на гигиенические средства в твердых и сухих форматах (с подобного рода сухими шампунями хорошо знакомы хозяева домашних животных). Идея продвигается в массы не только как средство «наказания России», но и как глобальная польза для экологии.

То, что такое решение не принесет пользу здоровью, издание почему-то умалчивает. Дерматолог, доктор медицинских наук, профессор Юлия Галлямова в разговоре с «360» отметила, что подобные рекомендации европейских изданий можно назвать «голь на выдумки хитра». Без воды человечество обходиться не сможет: в коже взрослого человека ее порядка 70%, у детей и того больше — до 90%, в волосах тоже более половины — вода.

«Когда вы используете этот сухой шампунь, вы расщепляете жир с поверхности кожи головы. Он все равно остается на поверхности кожи. Может быть, расщепление жира не дает основания для размножения бактерий вирусов, потому что там находятся химикаты. Но в любом случае жир выделяется постоянно, этот процесс невозможно остановить. Эту смесь необходимо смывать», — пояснила дерматолог, отметив, что полный отказ от воды невозможен и вреден.

Холодная и голодная зима

Однако водой дело не ограничивается. Немецкое издание Spiegel опубликовало интервью с министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром, в котором чиновник призвал соотечественников отказаться или хотя бы существенно сократить потребление мяса. По мнению министра, это было бы серьезным вкладом в борьбу с Россией, которая якобы «использует поставки продовольствия в качестве оружия».

В то же время министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что немцам, возможно, придется отключить отопление следующей зимой. Это случится, если страна не получит больше газа или его поставки из России будут прерваны. Хабек отметил, что такой сценарий вызовет эффект домино — сбой поставок голубого топлива для промышленности ударит и по другим объектам.

Немецкий журнал Focus, в свою очередь, сообщил, что рост цен на некоторые значимые товары — молочные товары, кофе, минеральную воду, туалетную бумагу, лапшу и так далее — уже достиг 40%. Подсолнечное масло подорожало вдвое. Издание предложило читателям отказаться от бутилированной воды и перейти на водопроводную, покупать сезонные овощи и фрукты, а в одежде отказаться от брендовых товаров.

При этом на фоне объявления антироссийских санкций стоимость отопления в Германии уже выросла на 40%. Местные жители рассказали «360», что из-за заметного повышения цен некоторые предприятия были вынуждены приостановить работу. Это вызывает законное недовольство даже тех, кто верил западной пропаганде и считал санкции против России адекватными шагами.

Жители ЕС недовольны ценой санкций

Многие американцы и европейцы откровенно шокированы тем, что игра против России обернулась против них самих. Об этом говорят счета за коммуналку, цены в магазинах и на заправках. Простые люди стали заложниками действий правительств, которые и не думают как-то помочь гражданам, а лишь советуют потуже затянуть пояса.

Карикатуристы европейских и американских изданий иронизируют над сложившейся обстановкой, показывая, к какому кризису привели необдуманные действия политиков.

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В связи с этим в странах Европы все чаще вспыхивают акции протеста. В марте началась итальянская забастовка дальнобойщиков. Позже к ним присоединились коллеги из Франции, которые заблокировали дорогу на севере страны тремя сотнями фур. Протестовать из-за высоких цен на топливо вышли и водители грузовиков Испании.

Не исключено, что в скором времени на протестные акции выйдут и простые люди: большинство из них откровенно не готовы расстаться с автомобилями, мерзнуть и мыть лишь четыре части тела.