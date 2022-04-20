Пятая волна COVID-19 в России пошла на спад. Это влияние коллективного иммунитета и вакцинации

Заболеваемость ковидом в России постепенно идет на спад благодаря коллективному иммунитету, вакцинации и сезонности. Но это — еще не конец пандемии. Она окончательно отступит, когда случаи заболевания не будут регистрировать. Но даже после этого не стоит забывать про плановую вакцинацию для поддержания иммунитета.

Заболеваемость ковидом в России постепенно идет на спад. По данным оперштаба, за последние сутки по всей стране выявили 8 640 больных COVID-19. В Московской области обнаружили 149 случаев заболеваемости. Для сравнения, 18 апреля по всей России заболели 9 434 человек, а в Подмосковье — 214.

При этом в России выросло число госпитализаций с COVID-19. За сутки в больницу попали 3462 человека — это на 227,2% больше, чем 18 апреля. Из больниц выписали 16 763 человека. Это на 17% больше, чем за предыдущий день. Инфекционист Светлана Малиновская заявила, что госпитализируют все чаще молодых людей до 35 лет. Она предположила, что пожилые более ответственно относятся к противоэпидемическим ограничениям. Они носят маску и проходят ревакцинацию.

В настоящее время в России не зафиксировали новых вариантов коронавируса. До сих пор в стране доминируют подвиды «стелс-омикрон» и «омикрон». Около 80% всех случаев заражения приходятся на него. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, за последние недели в стране не выявляли сублинии «омикрона» BA.4, BA.5, и рекомбинантных штаммов XE, XD.

Специалист Роспотребнадзора не исключил, что изначальный вариант «омикрона» ВА.1 может исчезнуть. Но возможно, что он и ВА.2 будут поддерживать друг друга до тех пор, пока не обнаружат совершенно новый штамм или пока большинство людей не получит иммунитет против двух сублиний.

Конец пандемии близок

По мнению специалистов, к уменьшению заболеваемости COVID-19 в России привело несколько факторов. Главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман объяснил, что низкие показатели — это результат вакцинации, коллективного иммунитета и сезонности. Специалист не исключил, что свою роль сыграли антироссийские санкции, из-за которых значительно уменьшился турпоток. Но это — не конец пандемии.

«Об окончании пандемии можно говорить, когда перестанут регистрироваться случаи заболевания COVID-19. На сегодня мы все-таки порядка 230 человек в сутки фиксируем», — отметил Райхман.

По словам доктора биологических наук, главного научного сотрудника Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петра Чумакова, главную роль в уменьшении числа заболевших сыграл именно коллективный иммунитет, благодаря которому пятая волна коронавируса подходит к завершению.

Это завершение волны коронавируса, которая была довольно крутой. Какое-то время будет идти шлейф [из заболеваемости]. Но все уже идет на спад. Большая часть людей уже переболела, и многие бессимптомно Петр Чумаков.

В Великобритании и Китае в начале апреля распространялись новые штаммы коронавируса. Это были подвиды штамма «омикрон», которые вызывали у больных симптомы ОРВИ. Однако вряд ли они смогут спровоцировать новый подъем заболеваемости в России, если проникнут в страну. По словам Чумакова, коллективный иммунитет в РФ сейчас довольно сильный, поэтому такого роста количества заболевших, как в Китае, не будет.

«У нас все-таки люди переболели, поэтому иммунитет стойкий. Если кто-то и заразится поверх этого иммунитета, то заболевание будет мягкое, если не сказать, бессимптомное», — добавил Чумаков.

Вакцинация продолжается

Прививочная кампания против COVID-19 продолжается, несмотря на уменьшение числа заболевших и снятие ограничений. На сайте по профилактике коронавируса в Московской области есть интерактивная карта, где можно найти пункты вакцинации. Среди них —поликлиники, МФЦ, торговые центры и мобильные комплексы.

Ковид не исчезнет и после окончания пандемии, поэтому вакцинация и ревакцинация станут привычным делом. Юрий Райхман напомнил, что благодаря своевременно сделанной прививке ежегодно удается сокращать смертность от гриппа.

«Роспотребнадзор предполагает, какой будет доминирующий вирус гриппа, и примерно за полгода готовится вакцина. То же самое необходимо и при коронавирусной инфекции, ведь недаром вакцинация от СОVID-19 уже включена в национальный календарь», — заключил Райхман.