Пасха-2022 в Подмосковье: в каких православных храмах обязательно стоит побывать

Храмы и монастыри Подмосковья хранят древнерусскую православную культуру и историю. Посмотреть на них приезжают паломники не только из России, но и со всего мира.

Министерство культуры и туризма Московской области составило подборку из десяти православных святынь Подмосковья, которые стоит посетить.

«Пасха — один из главных праздников православных христиан. Это отличный повод посетить удивительной красоты подмосковные церкви и обители, особенно если вы никогда еще в них не были», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

Собор Успения Пресвятой Богородицы в Звенигороде

Этот храм был возведен в конце XV века. Он обладает интересной особенностью: его стены сужаются вверх, и это делает здание визуально выше вблизи. С конца 1990-х годов храм является подворьем Саввино-Сторожевского монастыря. Внутри собора сохранились росписи начала XV века, приписываемые Андрею Рублеву и Даниилу Черному.

Источник фото: телеканал «360»

Церковь Зачатия Иоанна Предтечи на Городище

Нижняя часть Иоанно-Предтеченской церкви в Коломне, предположительно, самая древняя постройка, сохранившаяся на территории Московской области. До наших дней церковь дошла в облике XVI века. До революции в церкви хранилось Евангелие 1661 года. Особую ценность представлял древний иконостас. Но из всех икон XIV века осталась лишь одна — «Иоанн Предтеча Ангел пустыни». Сейчас она находится в Третьяковской галерее.

Источник фото: телеканал «360»

Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры

Жемчужина Троице-Сергиевой лавры — Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Иконостас Троицкого собора — древнейший из сохранившихся в России. Сорок его икон — творения Андрея Рублева и его учеников.

Источник фото: телеканал «360»

Церковь Рождества Богородицы в Подмоклове

Уникальный храм был возведен в начале XVIII века. Церковь представляет собой ротонду с большим куполом и роскошным убранством — она украшена 16 скульптурами апостолов и евангелистов. В церкви находятся древняя икона Божьей Матери Владимирской, иконы итальянских мастеров живописи и картина «Страшный суд».

Источник фото: телеканал «360»

Никольский собор в Можайске

Собор был построен в начале XIX века в стиле русской готики. В XVI веке на этом месте располагались Никольские ворота и надвратный храм, в котором находился чудотворный образ Николы Можайского. Это не икона, а деревянная скульптура. Она изображает святого с поднятым мечом в правой руке и храмом в левой. Образ передали Третьяковской галерее, а в соборе хранится точная его копия.

Источник фото: телеканал «360»

Знаменская церковь в усадьбе Дубровицы

Храм Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах был построен целиком из белого камня в XVII–XIII веках. Этот шедевр зодчества — редчайший образец храмового сооружения в стиле западного барокко в России. Оно обильно украшено каменными скульптурами апостолов, резным орнаментом, лепными рельефами.

Источник фото: телеканал «360»

Владимирская церковь в усадьбе Быково

Двухэтажная церковь, внешне напоминающая старинный средневековый замок, была построена в XVIII веке, предположительно, по проекту знаменитого зодчего Василия Баженова. Архитектура этого храма впечатляет: остроконечные шпили, тянущиеся в небо, портики с колоннами, винтовые лестницы. Строение не имеет аналогов в храмовой архитектуре не только Подмосковья, но и России.

Источник фото: телеканал «360»

Храм Гребневской иконы Божьей Матери

Гребневская церковь — выдающийся памятник архитектуры XVIII века. Из прежнего убранства до наших дней сохранились только две святыни: храмовая Гребневская икона Божией Матери и Святое Распятие. В советское время здание использовалось как хозяйственный склад. Богослужения возобновились только в 1991 году.

Источник фото: телеканал «360»

Церковь Спаса Преображения в селе Остров

Это один из ярчайших примеров русского шатрового зодчества конца XVI века и памятник архитектуры федерального значения. Заказчиком строительства был сам Иван Грозный. Основание церкви несет восьмерик, завершенный гладким шатром. Места перехода от основания к восьмерику и от восьмерика к шатру декорированы ярусами кокошников.

Источник фото: телеканал «360»

Церковь Николая Чудотворца в Цареве

Храм возвели в начале XIX века. Здание выстроено в стиле русской готики. Массивный основной объем храма венчает купол и восьмерик, на который поставлены пять шпилей вместо главок. В церкви сохранились подлинные иконостасы, иконы и киоты, внутреннее убранство и настенные росписи XIX века.