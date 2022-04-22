Ушедшие из России бренды рвутся обратно. Но IKEA и Zara ждут проблемы

Иностранные компании, которые ушли с российского рынка, рвутся обратно. Среди возвращенцев — IKEA, Zara, «Макдоналдс», OBI. Кто-то из них уже нашел выход из ситуации, кто-то только планирует вернуть себе былые масштабы продаж. Однако у них возникнут сложности: помешают как проблемы с логистикой, так и недоверие россиян.

IKEA, Inditex и «Макдоналдс» планируют вернуться в Россию

Ушедшие с российского рынка бренды готовятся вернуться обратно. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире проекта «Народный вопрос» Народного фронта. Речь идет о шведском ретейлере IKEA и Inditex, которая управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque.

Компания IKEA владеет торговыми центрами «Мега», и их она не закрыла. Более того, она продолжает строить еще два. Таким образом, инвестиции IKEA в России не остановлены, пояснил Евтухов.

«Когда IKEA поймет, как завозить продукцию, будет открываться. Тем более что IKEA сама инвестировала, сама строила свои мегацентры. Поэтому бросать их, оставлять кому-то — для них это явно неэффективный ход», — подчеркнул замглавы Минпромторга.

Планируют вернуться на российский рынок и рестораны сети быстрого питания «Макдоналдс». Они закрыты в России временно с 14 марта сроком на полтора месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на неназванных экспертов. При этом собеседник агентства пояснил, что «решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией», потребует времени.

Хитрости возвращения на российский рынок от OBI

Пока некоторые компании лишь раздумывают над возможностями возвращения в Россию, немецкая OBI уже решила эту проблему. Она вышла из бизнеса РФ из-за спецоперации. Однако теперь новым владельцем российских гипермаркетов может просто стать иностранный инвестор. Причем, по данным «Коммерсанта», это будут структуры семьи казахского бизнесмена Ерлана Сейсембаева. Одна из его компаний развивает магазины OBI в стране по франшизе.

Эксперты уже подсчитали примерные затраты на перезапуск российских гипермаркетов. Он обойдется примерно в три миллиарда рублей.

При этом инвестор может столкнуться с жесткой конкуренцией за товар с другими участниками рынка в условиях сложностей с поставками.

Уход с рынка — финансовые потери

Для иностранных компаний уход с российского рынка — ощутимые убытки. Об этом «360» рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

«Большой рынок теряют, конечно. Они возделывали здесь десятилетиями свою долю рынка, боролись с конкурентами, все отстраивали. И теперь просто вот так бросить? Конечно, это для бизнеса <…> достаточно чувствительно. Пожертвовав российской частью бизнеса во времена хайпа, теперь начинают искать возможности вернуться — под разным пиаром», — отметил эксперт.

Он уверен, что вскоре о желании вернуться на рынок объявят и другие компании.

«Будут говорить, что не так поняли, неправильно были проинформированы», — отметил Анфиногенов.

По его словам, на чаше весов лежит цивилизованный рынок с высокой потребительской активностью. И здесь эти организации занимали достаточно значимые позиции. Отказываться от этого из-за политических целей никто не хочет.

Потеря на аренде

Кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов в разговоре с «360» указал на то, что компании теряют огромные суммы на аренде и содержании сотрудников.

«Каждый магазин — это минимум от сотен тысяч до миллиона рублей аренды в месяц плюс зарплаты. Они платят сотни миллионов рублей на аренду и содержание сотрудников. Но предпочитают ничем не торговать, потому что вот не хватает условных 10 маек в ассортименте. У них есть товары на складах. Так возьмите и торгуйте! Выбирая между торговать мало и нести убытки, торговать мало — гораздо лучше, чем просто закрыться на четыре месяца. Они заплатят примерно 300 миллионов рублей расходов и не заработают ни копейки», — заключил Качалов.

Он привел в пример магазины сети Hoff с форматом, аналогичным IKEA. Проблем с ассортиментом и торговлей у сети не возникло.

«Я не понимаю слова „готовы вернуться“. Хочешь — возвращайся. У них начинается детский лепет: у нас что-то с логистикой, как-то не выстроен теперь ассортимент, мы не привыкли торговать неполным ассортиментом. Или ты хочешь вести бизнес и ты его ведешь, а не начинаешь искать отговорки на протяжении трех, четырех, пяти месяцев. Четыре месяца отговорок — вы вообще такое видели? Хочешь вести бизнес — открывай магазины и продавай», — возмутился Качалов.

С какими проблемами столкнутся бренды

Пока же организациям придется решать ряд проблем. Например, разбираться с логистикой, пояснил Анфиногенов. Однако это уже вопрос экономических возможностей, который можно будет решить временным изменением тех же логистических схем.

«Обратно компании российский потребитель примет. <…> Нельзя сказать, что все компании вернутся в свои берега. Кто-то что-то потеряет из-за эмоционального отношения к их продуктам или услугам. Может, из-за того, что удалось нарастить объем российским производителям. Однако в целом, конечно, все вернутся, нормально их воспримут. Никаких охот на ведьм не будет. У нас менталитет спокойный», — пояснил эксперт.

Тем не менее он отметил, что государству было бы неплохо и пересмотреть условия допуска зарубежных организаций на российский рынок. Например, делать в будущем квоты для иностранцев и льготные условия для отечественных фирм.