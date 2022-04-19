Молдавия отправила георгиевскую ленту «в мусорное ведро истории». Хорошая попытка выслужиться

В Молдавии запретили георгиевскую ленту. Глава страны заявила, что место этого символа — «в мусорном ведре истории». Так Майя Санду хотела выслужиться перед Западом, уверены специалисты. Подписание подобных законов может испортить отношения с Россией и всколыхнуть общество внутри самой Молдавии.

Запрет на героизм

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что георгиевской ленте место «в мусорном ведре истории». Так она сообщила, что подписала закон, запрещающий использование ленточки. Якобы этот символ могли использовать для разжигания вражды в молдавском обществе. При этом политик уверена, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы.

«Сегодня я подписала закон, который запрещает использование в Молдавии символов, которые продвигают агрессию. Закон вступит в силу в момент его публикации», — процитировало Санду РИА «Новости».

Ранее парламент в финальном чтении одобрил пакет поправок к кодексу о правонарушениях. Одна из них как раз касается запрета георгиевской ленточки, а также символов V и Z. Теперь за изготовление, сбыт, распространение и использование таких атрибутов предусмотрена ответственность — «в связи с актами военной агрессии». Физическим лицам за георгиевскую ленточку теперь грозит штраф — от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.

В мусорное ведро ради «нейтралитета»

Санду подчеркнула, что считает подходящим для подобных символов местом «мусорное ведро истории», так как Молдавия — нейтральная страна.

«Символы меняют свое значение в зависимости от контекста, сегодня эти символы говорят не о войне, которая была 70 лет назад, они ассоциируются с событиями на Украине. Никто никому не запрещает праздновать 9 Мая, наоборот, мы должны чтить и хранить память об этой войне», — заявила президент.

Угроза для Молдавии

Другой точки зрения придерживает сенатор Ольга Ковитиди. В разговоре с РИА «Новости» она пояснила, что запрет георгиевской ленточки усугубит и без того нестабильную политическую ситуацию в стране.

«Системно развивающийся кризис в республике может привести к дестабилизации ситуации не только экономики, но и политической сферы Молдавии. На этом фоне решение о запрете георгиевской ленты лишь усугубит и без того политически нестабильную ситуацию в стране», — пояснила Ковитиди.

По ее словам, сложная экономическая и финансовая ситуация, которая сложилась в Молдавии, — это результат недальновидной политики молдавских властей. Ведь они «не в состоянии адекватно оценить стремительно развивающуюся ситуацию как в стране, так и за ее пределами».

Попытки Санду выбить для себя бонусы с Запада

Любые подобные законы направлены против России. Об этом «360» рассказал политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин. По его словам, для Санду важно подавать все, что связано с РФ, как акт агрессии. Ведь президент Молдавии не раз выступала, например, за вывод российских миротворцев из Приднестровья.

«Безусловно, полный запрет на все, что связано с нашей общей историей, с Великой Отечественной войной, — доминирующие направления политики Санду. Она хочет, наверное, повторить путь Зеленского в плане евроинтеграции. Она видит, что анкету приняли у него. Тоже хочет. А ее анкету не берут», — пояснил Бредихин.

Он подчеркнул, что попытки выстроить систему с антироссийским характером направлены на получение неких бонусов для Молдавии. Но они вряд ли будут. Схожую точку зрения высказал и политолог Никита Донцов.

«Я считаю, что это попытка выслужиться, показать свою радикальную позицию, ультраподдержку русофобского курса. На самом деле, думаю, там безразличны как георгиевская лента, так и в целом символы той великой войны. Наши ценности они не разделяют», — отметил Донцов.

По его словам, возможно, России стоит занять более жесткую позицию по отношению к Молдавии, которая зависит от российских энергоносителей.

«Они же постоянно просят скидку на российский газ. Это будет оптимально, если они не хотят в дружественном формате, с уважением наших ценностей выстраивать коммуникацию между нашими странами и народами. Считаю, зеркальные меры абсолютно правильными», — отметил Донцов.

Более того, он полагает, что запрет на символику действительно может вызвать внутренние конфликты в Молдавии.

Георгиевская ленточка

Георгиевская лента — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. Она состоит из трех черных и двух оранжевых полос. В 2014 году, в начале вооруженного конфликта на востоке Украины, ее использовали бойцы ополчения, а также добровольцы, которые воевали на стороне ЛДНР против украинских силовиков.

Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, которая участвует в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.