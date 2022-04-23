«Бессмертный полк» пройдет по улицам спустя два года пандемии. Как подготовиться к акции?

В этом году шествие «Бессмертный полк» будет традиционным. Как и до пандемии, участники акции смогут пройти по улицам городов с портретами предков, участвовавших в Великой Отечественной войне. Создать табличку с портретом можно на официальном сайте акции или бесплатно в МФЦ.

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате. По традиции в городах России шествие проводится 9 мая, в День Победы. Один из организаторов акции Сергей Макаров заявил, что теперь участники пройдут с портретами своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Макаров также заявил, что акция пройдет в каждом регионе в традиционном месте и в традиционное время, которое было раньше.

Два года подряд акция «Бессмертный полк» проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Традиционное шествие хотели провести 24 июня 2021 года, но из-за антиковидных ограничений его пришлось отменить.

Самая первая акция состоялась в 2012 году в Томске. С тех пор люди по всей России выходят 9 мая с фотографиями родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Акция «Бессмертный полк» в Казани в 2018 году. Источник фото: РИА «Новости»

Как пройдет акция

Сейчас известно, что акция пройдет в обычном формате в нескольких городах России.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил жителям приносить на шествие фотографии не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и нынешних героев, которые борются против нацизма. В их числе и участники специальной военной операции на Украине.

«Обращаюсь к тем жителям региона, которые планируют участие в акции в День Победы. Приносите портреты не только непосредственных участников сражений Великой Отечественной, но и портреты ветеранов труда, узников концлагерей, детей войны, а также современных героев борьбы с нацизмом, в том числе участников спецоперации на Украине», — привел слова Гусева РИА «Новости Воронеж».

Шествие «Бессмертного полка» также пройдет в Мариуполе в День Победы. Об этом заявила заммэра города Виктория Калачева. Она назвала акцию самым главным и самым патриотическим мероприятием на 9 мая. По словам Калачевой, мариупольцы очень ждут шествие.

Как принять участие

В этом году участники акции могут бесплатно распечатать в МФЦ портреты предков для «Бессмертного полка». Для жителей Подмосковья эта услуга будет доступна в 51 офисе до начала мая. Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что для этого необходимо принести в МФЦ фото ветерана на электронном или бумажном носителе. Сотрудники МФЦ помогут разобраться со всеми процедурами при создании таблички — штендера.

Участники могут так же самостоятельно сконструировать штендер на официальном сайте акции. Для этого достаточно выбрать понравившийся дизайн оформления или же создать свой собственный. Следующий шаг — загрузить на сайт портрет ветерана в форматах jpg, jpeg, gif или png и выбрать масштаб для фото. Если портрет с ветераном не сохранился, то можно выбрать вариант штендера без фото.

Далее следует заполнить поля с персональными данными предка — ввести ФИО, воинское звание и годы жизни. После этого выбрать кнопку «Сгенерировать мой штендер». На экране появится макет, который перед сохранением стоит проверить на корректность и отсутствие опечаток. После этого можно распечатать макет на принтере.

Время и место проведения акции индивидуально в каждом населенном пункте, поэтому его стоит уточнять у координаторов акции или на онлайн-ресурсах городских и районных администраций.

Источник фото: официальный сайт «Бессмертного полка России»

На сайте можно так же увековечить память о своих предках. Для этого нужно выбрать опцию «Добавить ветерана» на на ресурсе. Далее пользователь должен ввести ФИО и дату и место рождения своего предка, а также его звание, род войск, подразделение и жизненный путь.

Источник фото: официальный сайт «Бессмертного полка России»

Далее пользователь может выбрать операции Великой Отечественной войны, в которых участвовал предок и отметить его награды.

Источник фото: официальный сайт «Бессмертного полка России»

Посетителя сайта могут добавить сохранившиеся фотографии ветерана и его документы. Дополнительную информацию о ветеране можно найти на сайте «Память Народа».