Убийство из ревности. Что известно о гибели бывшего вице-президента Газпромбанка и его семьи
Что известно об убийстве семьи бывшего вице-президента Газпромбанка Аваева?
В Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента Газпромбанка, его жену и дочь. По предварительным данным, хозяин квартиры мог расправиться с членами семьи, а затем покончить с собой.
В доме на Университетской улице на западе Москвы нашли тела трех человек. По данным Telegram-канала «112», погибшими оказались 51-летний бизнесмен Владислав Аваев, его 47-летняя супруга Елена и их 13-летняя дочь.
Обнаружила трупы старшая дочь бизнесмена. Она якобы не смогла дозвониться до родителей и сестры и решила проверить, как они. Квартира была запрета изнутри, следов взлома следователи не обнаружили.
Мотив и версия
Правоохранители не исключают, что сам Аваев мог убить жену и младшую дочь, а затем покончить с собой. Предположительно, семья погибла от огнестрельных ранений, в руках у Владислава Аваева, по данным «112», был пистолет.
По версии «112», накануне Аваев попросил водителя приехать к его дому в 11:00, но в назначенное время никто не появился. На звонки бизнесмен с супругой тоже не отвечали.
Водитель, предположительно, позвонил 26-летней старшей дочери Аваева, она приехала в квартиру и обнаружила тела родителей в одной комнате, а сестры — в другой. Telegram-канал «МК: срочные новости» передал, что убийство произошло ночью, когда жена и дочь Аваева спали.
По одной из версий, мотивом убийства могла стать предположительная неверность жены. Конфликт Аваева с супругой якобы продолжался не первый месяц, а накануне Аваев, предположительно, узнал, что она беременна от водителя. На момент смерти женщина была на пятом месяце, сообщил «112».
Также в двухуровневой квартире якобы обнаружили 13 единиц оружия.
При этом в семье и раньше были проблемы. В 2021 году Елена Аваева судилась с супругом из-за разногласий в воспитании дочери с инвалидностью. Однако в декабре 2021-го Аваева отозвала иск.
Кто такой Владислав Аваев?
Владислав Аваев был вице-президентом Газпромбанка, до этого работал в Управлении делами президента в Государственной думе. По данным сайта kp.ru, он также входил в попечительский совет Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России.
По данным «МК», в последнее время Аваев занимался медицинским бизнесом и возглавлял компанию «РТ-карбон», которая, по его же словам, специализировалась на «углеродных технологиях». Об этом Аваев рассказывал при подписании соглашения о сотрудничестве с Ростехом в Калининграде в марте 2021 года.
В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Прокуратура Москвы сообщила, что поставила ход расследования на контроль.