Роковая ссора. Как разговор в спортбаре мог привести к убийству хоккеиста Романа Дидура

Хоккеиста Романа Дидура убили в ночь на 24 апреля в центре Москвы. Причиной смерти 23-летнего спортсмена стал бытовой конфликт. В СМИ публикуются разные версии произошедшего. «360» обобщил имеющуюся информацию.

«Достал нож и ударил»

По данным «Комсомольской правды», в пасхальную ночь Дидур отдыхал в кафе «Баклажан» на Николоямской улице. В этом заведении традиционно собираются спортивные болельщики — смотрят трансляции матчей, пьют пиво. Свидетель убийства Игорь Усов, знакомый Романа, рассказал изданию, что «неприятный разговор» произошел между Дидуром и посетителем, с которым ни Роман, ни Игорь не были знакомы раньше.

«Потом мы вышли из кафе, а мужчина следом. Он достал нож и ударил Рому», — сообщил изданию Игорь Усов.

Источник фото: группа сборной России по хоккею во «ВКонтакте»

У Telegram-канала Shot другая версия событий. По их данным, Роман Дидур был с друзьями в стрип-клубе на Земляном Валу. Двое из компании захотели есть и решили найти другое заведение. Наткнулись на «Баклажан». То, что кафе было закрыто, никого не смутило: парни забрались туда через черный ход и потребовали еды, однако нарвались на неприятности: их побили и выгнали. Вернувшись в стрип-клуб, пострадавшие пожаловались приятелям, и компания отправилась мстить. В ее составе был и Дидур. Ножом в грудь спортсмена, как предполагается, ударил 37-летний гендиректор кафе. По информации пресс-службы СУ СК по Москве, Дидура ранили на улице, возле кафе.

Парень умер от потери крови до приезда врачей. Очевидцы рассказали, что «шли с пасхальной службы и увидели труп». На месте уже были полицейские и скорая помощь.

Подозреваемого быстро установили по камерам видеонаблюдения. Подозреваемого нашли в съемной квартире на той же улице три часа спустя, написал Теlеgrаm-канал «112».

Официальная версия

В официальных источниках нет подробностей истории. В ГУ МВД по Москве лишь констатировали, что «произошел конфликт, в ходе которого один из его участников причинил своему оппоненту колото-резаное ранение груди, в результате чего 23-летний москвич скончался». В СУ СК по Москве добавили, что ссора произошла «между двумя ранее не знакомыми жителями Москвы». На месте происшествия нашли орудие убийства.

Прокуратура Москвы предоставила еще более лаконичные данные: «в ходе конфликта мужчина нанес своему оппоненту удар ножом в грудь».

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). С задержанным, «мужчиной 1984 года рождения», проводятся «следственные действия». В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. По орудию убийства назначены необходимые судебные экспертизы. Столичные прокуроры контролируют ход расследования.

Что известно о погибшем?

По данным Sроrtbох.ru, Роман Дидур играл за московские молодежные команды «Созвездие» и «Пингвины». По информации сайта «Чемпионат», последним клубом Дидура значится команда МСХЛ «РГУНГ Москва». За время своей карьеры хоккеист отыграл 165 матчей на детско-юношеском и студенческом уровне, набрав в общей сложности 128 (58+70) очков.