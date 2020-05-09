Коронавирус в России и мире. Главное на 9 мая
В России
На утро 8 мая в России было зафиксировано 187 859 подтвержденных случаев COVID-19 (+10 699 за сутки), 1723 человека умерли (+98), 26 608 выздоровели (+2 805).
Наибольший прирост числа заболевших отмечается в Москве — 5846 за день. Всего в столице зафиксировали 98,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. За следующие сутки в столице скончались 54 пациента, за все время эпидемии — 1032.
Роспотребнадзор направил в регионы план постепенной отмены карантина. На днях в общих чертах его представила глава ведомства Анна Попова.
План состоит из трех этапов. Их будут вводить местные власти по мере того, как заболевание пойдет на спад. Для этого вводятся показатели по свободным койкам в больницах, числу тестирований на коронавирус и другие.
Первый этап
Возобновляют работу предприятия сферы услуг и небольшие непродовольственные магазины.
Разрешается гулять и заниматься спортом на открытом воздухе поодиночке или в паре.
Второй этап
Открываются большие магазины и некоторые образовательные учреждения. При этом сохраняется ограничение: один человек на 4 квадратных метра.
Третий этап
Открывают общепит, гостиницы, парки и скверы. Социальное дистанцирование остается.
ЕГЭ предлагают перенести на осень. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, «на июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август — сентябрь».
Выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн. Такое решение принял министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В середине марта подведомственные вузы уже перешли на удаленное обучение.
Жителей Москвы и Подмосковья с 12 мая обяжут носить маски. В столице также нужно будет ходить в перчатках — штрафовать будут за отсутствие одного из средств защиты — маски или перчаток.
В Подмосковье вместо штрафов за отсутствие маски в первое время будут делать предупреждения. Перчатки в Московской области носить не требуют.
Главу патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова положили в больницу с подозрением на коронавирус.
Сам он утверждал, что заразиться в храме невозможно, и призвал не отказываться от церковных служб. Россиянам, потерявшим во время пандемии источник дохода, Смирнов советовал просить милостыню — «крупы горсточку».
Коронавирус подтвердился у ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова (он лечится дома) и учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер (она попала в больницу с пневмонией).
В мире
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировали более 3,9 миллиона случаев заражения. Умерли почти 275 тысяч человек (77 тысяч — в США), выздоровели 1,3 миллиона. Сервис Woldometer сообщил, что положительные тесты на COVID-19 сдали более 4 миллионов человек.
В процентах недельный прирост случаев заражения стал самым низким — за последние семь дней число больных увеличилось на 500 тысяч или на 18%.
Россия при необходимости сможет получить аппараты ИВЛ из США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер заразилась коронавирусом. Миллер — супруга советника президента Стивена Миллера. Трамп отмечал, что у Пенса тест не подтвердил вирус.
Французские исследователи проанализировали статистику и пришли к выводу, что курильщики реже заболевают коронавирусной инфекцией. В ВОЗ заявили, что курение не защищает от COVID-19 и увеличивает риск того, что заболевание будет походить в более тяжелой форме.
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на въезд в ЕС до 15 июня. Открывать границы планируется после поэтапного снятия ограничений на поездки внутри самого Евросоюза.