Коронавирус в России и мире. Главное на 9 мая

В России составили план по отмене карантина. Границы ЕС будут закрыты до середины июня. ЕГЭ могут перенести на сентябрь.

В России

На утро 8 мая в России было зафиксировано 187 859 подтвержденных случаев COVID-19 (+10 699 за сутки), 1723 человека умерли (+98), 26 608 выздоровели (+2 805).

Наибольший прирост числа заболевших отмечается в Москве — 5846 за день. Всего в столице зафиксировали 98,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. За следующие сутки в столице скончались 54 пациента, за все время эпидемии — 1032.

Роспотребнадзор направил в регионы план постепенной отмены карантина. На днях в общих чертах его представила глава ведомства Анна Попова.

Источник фото: Роспотребнадзор

План состоит из трех этапов. Их будут вводить местные власти по мере того, как заболевание пойдет на спад. Для этого вводятся показатели по свободным койкам в больницах, числу тестирований на коронавирус и другие.

Первый этап

Возобновляют работу предприятия сферы услуг и небольшие непродовольственные магазины.

Разрешается гулять и заниматься спортом на открытом воздухе поодиночке или в паре.

Второй этап

Открываются большие магазины и некоторые образовательные учреждения. При этом сохраняется ограничение: один человек на 4 квадратных метра.

Третий этап

Открывают общепит, гостиницы, парки и скверы. Социальное дистанцирование остается.

ЕГЭ предлагают перенести на осень. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, «на июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август — сентябрь».

Выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн. Такое решение принял министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В середине марта подведомственные вузы уже перешли на удаленное обучение.

Жителей Москвы и Подмосковья с 12 мая обяжут носить маски. В столице также нужно будет ходить в перчатках — штрафовать будут за отсутствие одного из средств защиты — маски или перчаток.

В Подмосковье вместо штрафов за отсутствие маски в первое время будут делать предупреждения. Перчатки в Московской области носить не требуют.

Главу патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова положили в больницу с подозрением на коронавирус.

Сам он утверждал, что заразиться в храме невозможно, и призвал не отказываться от церковных служб. Россиянам, потерявшим во время пандемии источник дохода, Смирнов советовал просить милостыню — «крупы горсточку».

Коронавирус подтвердился у ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова (он лечится дома) и учредителя фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер (она попала в больницу с пневмонией).

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зарегистрировали более 3,9 миллиона случаев заражения. Умерли почти 275 тысяч человек (77 тысяч — в США), выздоровели 1,3 миллиона. Сервис Woldometer сообщил, что положительные тесты на COVID-19 сдали более 4 миллионов человек.

В процентах недельный прирост случаев заражения стал самым низким — за последние семь дней число больных увеличилось на 500 тысяч или на 18%.

Россия при необходимости сможет получить аппараты ИВЛ из США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер заразилась коронавирусом. Миллер — супруга советника президента Стивена Миллера. Трамп отмечал, что у Пенса тест не подтвердил вирус.

Французские исследователи проанализировали статистику и пришли к выводу, что курильщики реже заболевают коронавирусной инфекцией. В ВОЗ заявили, что курение не защищает от COVID-19 и увеличивает риск того, что заболевание будет походить в более тяжелой форме.

Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на въезд в ЕС до 15 июня. Открывать границы планируется после поэтапного снятия ограничений на поездки внутри самого Евросоюза.