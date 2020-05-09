Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 4 млн

Излечились от COVID-19 1 377 931 человек, его жертвами стали 275 934 пациент. Первое место в мире по числу зараженных и умерших от новой коронавирусной инфекции занимают США. В стране зафиксировано более 1,32 миллионов случаев заражения, скончались 78 577 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что COVID-19 исчезнет сам по себе, но, если врачи разработают вакцину, это будет полезно. Он также заявил, что пандемия хуже, чем теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года.