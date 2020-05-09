Роспотребнадзор опубликовал показатели для снятия ограничений

Роспотребнадзор опубликовал показатели для поэтапного снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Ведомство также разместило методические рекомендации по смягчению самоизоляционных мер.

Документ опубликован на сайте Роспотребназора.

«Методика включает в себя оценку таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием», — сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что исходя из этих параметров, каждый регион будет иметь индивидуальную продолжительность и сроки выхода из ограничений.

Подчеркивается, что режим самоизоляции будет обязательным на всех этапах снятия ограничений для людей с высоким риском тяжелого заболевания. К такой категории относятся россияне старше 65, люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь — лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и диабетом.

Ранее Владимир Путин объявил, что поспешное снятие ограничений в связи с коронавирусом может обернуться откатом назад. Он отметил, что этот процесс должен быть «аккуратным и медленным».

В России зафиксировано 187 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 10 699 новых заболеваний. Погибли 1 723 человека, по данным стопкоронавирус.рф.