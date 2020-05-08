ЕГЭ снова предложили перенести на конец лета

Министр пока не смог назвать точную дату для единых государственных экзаменов. Однако сейчас понятно, что проводить их в мае и июне нельзя.

«На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август–сентябрь», — отметил он.

Дальнейшие шаги можно будет обсуждать, когда удастся сдержать рост заболеваемости коронавирусом и начнутся послабления в режиме самоизоляции.

Минздрав подготовил рекомендации и передал их Минпросвещению и лично главе ведомства Сергею Кравцову. В них говорится о проведении ЕГЭ. Решение примет Минпросвещение и Роспотребнадзор.

Вопрос о датах проведения ЕГЭ в России до сих пор не решен. На данный момент выпускные экзамены должны начаться 8 июня. Однако 12 мая станет точно известно, перенесут ли их снова на более поздний срок. В связи с распространением коронавируса возникали предложения вообще отменить ЕГЭ, а в вузы зачислять всех желающих или вернуть вступительные экзамены, как раньше. Рособрнадзор и Минпросвещение не поддерживают ни одно из них.

По информации на 8 мая, в России выявили 187 859 тысяч случаев нового типа коронавирусной инфекции. Из них 1723 пациента умерли, еще 26 608 выздоровели.