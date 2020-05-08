    08 мая 2020, 13:41

    ЕГЭ снова предложили перенести на конец лета

    Алена Макаренко

    ЕГЭ школьникам лучше сдавать в конце лета или начале осени, так как на июнь ориентироваться нецелесообразно. С таким заявлением выступил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщил «Интерфакс».
    ЕГЭ снова предложили перенести на конец лета

    Министр пока не смог назвать точную дату для единых государственных экзаменов. Однако сейчас понятно, что проводить их в мае и июне нельзя.

    «На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август–сентябрь», — отметил он.

    Дальнейшие шаги можно будет обсуждать, когда удастся сдержать рост заболеваемости коронавирусом и начнутся послабления в режиме самоизоляции.

    Минздрав подготовил рекомендации и передал их Минпросвещению и лично главе ведомства Сергею Кравцову. В них говорится о проведении ЕГЭ. Решение примет Минпросвещение и Роспотребнадзор.

    Вопрос о датах проведения ЕГЭ в России до сих пор не решен. На данный момент выпускные экзамены должны начаться 8 июня. Однако 12 мая станет точно известно, перенесут ли их снова на более поздний срок. В связи с распространением коронавируса возникали предложения вообще отменить ЕГЭ, а в вузы зачислять всех желающих или вернуть вступительные экзамены, как раньше. Рособрнадзор и Минпросвещение не поддерживают ни одно из них.

    По информации на 8 мая, в России выявили 187 859 тысяч случаев нового типа коронавирусной инфекции. Из них 1723 пациента умерли, еще 26 608 выздоровели.