Reuters: Путин принял предложение Трампа о поставках ИВЛ

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшегося 7 мая, он предложил направить в РФ аппараты ИВЛ. Президент России на его предложение согласился.

Как стало известно агентству Reuters, во время переговоров лидеры двух стран обсудили общее противодействие пандемии коронавирусной инфекции. В частности, Путин принял предложение Трампа организовать поставку в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В конце апреля Трамп сообщил о намерении отправить во Францию, Италию и Испанию 500 аппаратов ИВЛ.

В конце марта в США прибыло два борта Ан-124-100 «Руслан», которые привезли медицинскую технику, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства.