Коронавирус выявили у журналиста Павла Лобкова

Журналист, ведущий Павел Лобков сообщил, что заболел коронавирусом. Он находится на домашнем лечении.

Об этом Лобков написал на своей странице в Facebook.

«Я инактивирован на работе, более не в эфире по распоряжению главного редактора и оформил больничный лист, чего за свою 40-летнюю службу в органах СМИ не делал никогда», — написал он.

Журналист выразил признательность экстренной помощи Первой Градской больнице. В ней ему «с точностью 99 процентов» диагностировали COVID-19. А также поблагодарил третью поликлинику на Патриарших, которая привезла ему препараты.

Коронавирус в последнее время часто подтверждается у публичных личностей. На днях тест на инфекцию сдал Филипп Киркоров и вся его семья.

России зафиксировано 187 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 10 699 новых заболеваний. Погибли 1723 человека, по данным стопкоронавирус.рф.