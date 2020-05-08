    08 мая 2020, 13:08

    Протоиерей Смирнов попал в больницу с подозрением на коронавирус — СМИ

    Эля Данилюк

    Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в одну из московских больниц. У него подозревают коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, близкий к семье.

    Священник недавно перенес операцию, сейчас его состояние стабильное, заявил собеседник агентства, ссылающийся на врачей больницы.

    Протоиерей Смирнов известен своими яркими высказываниями, которые часто цитируют СМИ. В недавнем интервью священник назвал коронавирус «чрезвычайно полезным явлением». По его словам, эгоизм сейчас уходит на второй план, а люди, отдавшие жизнь во время эпидемии, пережили любовь, которая превышает собственное эго.

    В конце февраля, когда еще пандемия не затронула весь мир, протоиерей Смирнов призвал не отказываться от церковных служб, ведь «чума останавливалась, когда люди причащались».

    Ранее стало известно, что некоторые храмы в Москве стали закрываться из-за заражения священников. Тех, кто будет игнорировать ограничительные меры, накажут. Об этом в конце апреля заявил Патриарх Кирилл.