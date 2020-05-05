Французские медики заявили о преимуществе курильщиков при пандемии коронавируса

Французские исследователи сообщили, что 80% курильщиков реже страдают от коронавирусной инфекции, чем некурящие люди. Из 482 пациентов с COVID-19, попавших в университетскую больницу Питье-Сальпетриер с 28 февраля по 9 апреля, только 5% ежедневно курили. Исследования также проводились в институте Пастера.

Медики сообщили, что влияние курения они отметили у 80,3% амбулаторных больных и у 75,4% стационарных. Они пришли к выводу, что никотин каким-то образом защищает организм от SARS-CoV-2

Несмотря на заявление американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о возросшем вреде курение на фоне пандемии, существует гипотеза, что никотин влияет на способность молекул коронавируса COVID-19 присоединяться к рецепторам в организме.

В Ухане, эпицентре китайской коронавирусной эпидемии, врачи заметили, что курильщики в 14 раз реже заражаются.

Французские ученые предположили, что существует некий защитный эффект, который пока не изучен. Они хотят использовать никотиновые пластыри на работниках больницы Питье-Сальпетриер, а также пациентах, находящихся в интенсивной терапии, чтобы выяснить, может ли никотин уменьшить симптомы заболевания. Возможно, никотин способен предотвратить так называемый цитокиновый шторм, воспалительная реакция иммунной системы на инфекцию, которая, по мнению ученых, может быть причиной смертей от COVID-19.

Отоларинголог Владимир Зайцев посоветовал россиянам попытаться бросить курить во время распространения коронавирусной инфекции, так как эта дурная привычка вдвойне отрицательно сказывается на организме.