Минобрнауки: выпускные экзамены в вузах пройдут онлайн

В высших учебных заведениях, которые находятся в ведении Минобрнауки РФ, выпускные экзамены будут проведены с применением дистанционных технологий. Такое распоряжение издал глава ведомства Валерий Фальков.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — цитирует агентство распоряжение Фалькова.

Для вузов, которые не находятся в ведении Минобрнауки, эти меры носят рекомендательный характер.

На днях СМИ сообщили, что выпускные экзамены в школах могут быть перенесены на август, а начало следующего учебного года - на октябрь. Решение будет скорректировано после 12 мая.