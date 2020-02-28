«Чума останавливалась, когда люди причащались!» Протоиерей Смирнов посоветовал игнорировать коронавирус и идти на службу

Власти в Италии хотят закрыть местный храм из-за коронавируса. Протоиерей Димитрий Смирнов считает, что прихожане могут не согласиться с таким решением. Верующим посоветовали собираться на ночную службу — чтобы не было конфликтов.

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Спас» напомнил, в каких случаях люди имеют право на «гражданское неповиновение». Они описаны в «Основах социальной концепции».

«Если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь», — подчеркнул священнослужитель.

Он добавил, что конфликтов можно избежать, если проводить службы ночью, а не в дневное время.

«Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!» — сказал протоиерей Димитрий.

Подобные запреты он счел свидетельством «совершенного безбожия» правительства и назвал ситуацию «началом конца».

Священник считает, что православным в Италии придется пройти испытания, которые покажут, «готова ли община пострадать ради Господа». При этом он выразил надежду, что лишения людей ждут малые и «расстрелов не будет».

В Италии новым типом коронавируса заболели уже 650 человек. Умерли 14 зараженных. Во всем мире COVID-19 нашли более чем у 83 тысяч человек, 2858 больных погибли. Россиянам посоветовали не ездить в Италию, Иран и Южную Корею из-за распространения болезни.