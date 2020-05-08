Подмосковье пока не станет штрафовать за нарушение масочного режима

В Московской области пока не стали вводить штрафы за появление в общественном месте без маски. Нарушителям режима, который начнет действовать с 12 мая, будут делать замечание.

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Мы отсрочили наказание, если у тебя нет маски после 12 (мая — прим.ред.), тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание Андрей Воробьев.

В Подмосковье с 12 мая начнет действовать масочный режим. Все жители региона должны обязательно надевать маски при выходе на улицу. Это необходимо, чтобы снизить распространение нового типа коронавирусной инфекции. Чтобы средств защиты хватило на всех, их начнут продавать не только в аптеках, но и в сетевых магазинах Московской области.

Вслед за Подмосковьем масочный режим с 12 мая вводит и Москва. Однако москвичей станут штрафовать не только за отсутствие масок, но и за выход на улицу без перчаток. Наказание будет различаться — при посещении общественных мест или работы без указанных средств защиты придется заплатить четыре тысячи рублей. За поездку в общественном транспорте или такси без маски или перчаток штраф составит пять тысяч рублей. В замкнутом пространстве машин и вагонов выше плотность населения, а потому — возрастает риск распространения коронавируса.

Власти подчеркнули, что штрафовать москвичей будут как за отсутствие обоих средств защиты, так и одного из них. То есть тем, кто появится в общественном месте без перчаток, но в маске, все равно придется понести административное наказание.