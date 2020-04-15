Липовые пропуска, лжеврачи и угрозы штрафом. Как коронавирус помогает мошенникам заработать

Самоизоляция, потеря работы и другие проблемы, появившиеся из-за коронавируса, пробудили мошенников. Люди предлагают купить пропуска на передвижение по Москве и Подмосковью, проникают в квартиры под видом врачей и даже предлагают сдать анализ на COVID-19. Будьте бдительны и не поддавайтесь.

Повсеместное мошенничество — бич современного общества. Ситуация с коронавирусом помогла мошенникам придумать способы заработать на испуганных людях, сидящих в самоизоляции. Сложнее всего пенсионерам — к ним в квартиры приходят лжеврачи и «волонтеры», а «сотрудники банков» предлагают «выгодные» условия сохранения денег. Один пенсионер уже лишился более миллиона рублей.

Квартирные лжеврачи

Мошенники работают по нескольким сценариям. Один из них — притворяться врачами. Звонят пожилым людям и представляются, например, Мосгорздравом и предлагают медицинскую помощь на дому. Часто лжеврачи ходят по квартирам без предупреждения. Причем при себе они имеют переносной кардиограф. Бесплатно такие мошенники измерят сердечное давление и активность, а потом попросят 17 тысяч рублей в год за ежемесячное обслуживание на дому.

Одна группа лжеврачей незаконно получила базу данных больничных карт пенсионеров, приписанных к той или иной поликлинике. Они обзванивали пациентов и говорили, что якобы у них обнаружили серьезное заболевание. Мошенники предлагали лекарства, стоимость которых достигала 500 тысяч рублей.

Председатель координационного совета московского регионального отделения «Росволонтер» Леонид Трусов напомнил, что никаких обязательных обходов врачей нет. Если человек никого не вызывал, то никто не должен приходить.

К людям иногда наведываются и мошенники под видом волонтеров. Стоит помнить, что волонтеры придут только по предварительной договоренности. В Москве нужно оставить заявку на сайте «Мывместе», а волонтеры Подмосковья обязательно позвонят заранее, назовут свои имена и скажут, во сколько придут. Не попасться на провокацию обманщиков, конечно, возможно. Вот инструкция.

Общение с «зараженными»

Иногда мошенники звонят людям и говорят, что те якобы общались с зараженными коронавирусом, и предлагают сделать тест на СОVID-19 за пять тысяч рублей. Причем они могут сообщить о положительном результате, чтобы потом дороже продать фальшивые лекарства.

«Все эти сценарии мошенничества не новы, просто эксплуатируется теперь новый громкий инфоповод, потому что очень много людей этой темой интересуются. Моя рекомендация — максимально скептически относиться ко всем подобным входящим сообщениям. И понимать, что на волне этого инфоповода сейчас очень много мошенников», — сказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

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Липовые пропуска

Пропуска в Москве и области с 15 апреля стали обязательными, а мошенники сразу придумали новый способ заработать. Неизвестные начали продавать документы в Сети, но помните, что за приобретение фальшивого пропуска можно не только отдать уйму денег, но и нарваться на штраф.

Вся информация о цифровых пропусках есть на официальном сайте mos.ru для москвичей и на «Госуслуги СТОП коронавирус» для жителей области. За документ не нужно платить никаких пошлин, он выдается совершенно бесплатно.

С целью эксперимента «360» попытался оформить один такой пропуск, отдав 3,5 тысячи рублей в качестве предоплаты. Продавец прислал скриншот пропуска и сказал, что письмо с реальным документом придет через долгие 12 часов (что очень странно).

Ценники на пропуска начинаются от 400 рублей и доходят до 30 тысяч. Это при том, что официальное разрешение можно оформить бесплатно.

Большая опасность кроется в мошенниках, которые все-таки сохранили какие-то благородные черты. Они предлагают оформить рабочий пропуск. То есть человека как бы зачислят в компанию и выдадут официальный документ. Однако он все равно будет считаться полулегальным, да и что вы скажете представителю власти, если он начнет задавать вопросы?

«За подделку цифровых пропусков существует наказание, прописанное в Уголовном кодексе, это подделка документов. Есть еще второй момент: это предоставление недостоверных сведений. Это две разные вещи. За подделку документов более суровая статья Уголовного кодекса», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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Штраф за нарушение режима

Россиянам присылали сообщения в мессенджерах о том, что они якобы нарушили режим самоизоляции, за который полагается штраф. Рассылка шла с указанием данных жертвы, а сумма штрафа составляла четыре тысячи рублей. Деньги предлагали перевести по номеру телефона, зарегистрированному в Краснодарском крае.

Мошенники ссылались на несуществующее постановление ФСИН, требуя перевести деньги в течение суток. Звонок на номер переводил на «справочную службу МВД РФ».

Операторы уже начали блокировать мошенников, но злоумышленника из Краснодарского края пока не нашли.

В Москве и области действительно есть штрафы за нарушение режима самоизоляции. Жителям запретили выходить из дома без веской причины. Исключения: поход к врачу, в магазин, аптеку, поездка на работу, выгул домашних животных. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Это касается как жителей Москвы, так и Подмосковья.

Передвижение на личном автомобиле с 15 апреля разрешено только по пропускам. Если документа нет, то водителю или его пассажирам выпишут по пять тысяч рублей штрафа.

Наказывают и нарушителей карантина. Москвичи, у которых зафиксировали коронавирус, могут лечиться дома под наблюдением врачей, если болезнь протекает в легкой форме. Однако некоторые люди выходят на улицу даже с подтвержденным диагнозом. Нарушители карантина должны заплатить штраф от 15 до 40 тысяч рублей.