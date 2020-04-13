Липовые электронные пропуска продают для Москвы и Подмосковья. Как узнать мошенников?

Пока одни пытаются поддержать россиян, пострадавших от пандемии, другие дерут с них последнюю копейку. В Москве и области только объявили введение пропусков на время самоизоляции, а мошенники уже придумали, как нас обмануть. Бесплатный пропуск они предлагают купить за тысячи рублей. Не пугает таких продавцов даже наказание за мошенничество.

С 15 апреля в Москве и Подмосковье будут действовать специальные пропуска, которые дадут возможность жителям поехать на работу или по личным делам. «Режим пропусков будет вводиться поэтапно — мы сделаем его максимально удобным», — пообещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Чтобы получить пропуск, достаточно оставить заявление не него: жителям Москвы — на сайте госуслуг, Подмосковья — в приложении «Госуслуги СТОП коронавирус». Пока это нужно только для поездок на транспорте.

Но мошенники и тут не спят. Они начали продавать пропуска, в том числе и для пешеходов, в интернете. Отдавая несколько тысяч рублей за поддельный «документ», можно попасть на крупный штраф за несоблюдение самоизоляции. В итоге доверчивые жители не только раскошелятся на пропуск, но и отдадут деньги за штраф.

Мошенники очень убедительно общаются с потенциальными покупателями в мессенджерах. Озвучивают сумму и просят предоставить все персональные данные. Получается, что пользователь не только получает липу, но и добровольно отдает непонятно кому личную информацию.

«Пропуск дает полный безлимит по городу на перемещения и днем, и ночью. <…> Числиться будете как курьер документов в государственной компании. Действует по Москве и области», — уверяет один из продавцов.

Для большей убедительности собеседнику присылают скриншот пропуска и обещают, что через 12 часов придет письмо с портала государственных услуг — подозрительно долгий срок. И хотя сейчас для похода в магазин или аптеку пешком не нужен никакой пропуск, мошенник уверяет в обратном. За документ просит полную предоплату.

Переписка сотрудника «360» с продавцом в Telegram

Ценники начинаются от 400 рублей и доходят даже до 30 тысяч рублей. Это при том, что официальный пропуск можно оформить совершенно бесплатно, заполнив специальную форму.

Врут мошенники не только о необходимости документа для передвижения пешком, но даже и о сроках самоизоляции. Сейчас режим действует до конца апреля по распоряжению президента. Однако в сообщениях заявляют, что карантин продлится до сентября. Откуда такая информация, непонятно.

Махинации наказуемы

Безнаказанными мошенники не останутся. Власти следят за подобными действиями во время пандемии и ужесточают контроль.

«За подделку цифровых пропусков существует наказание, прописанное в Уголовном кодексе, это подделка документов. Есть еще второй момент: это предоставление недостоверных сведений. Это две разные вещи. За подделку документов более суровая статья Уголовного кодекса», — рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире Первого канала.

При предъявлении цифрового пропуска правоохранители легко смогут проверить, насколько достоверные сведения были там предоставлены. Еще раз подумать, прежде чем покупать пропуск в соцсети, стоит и самим людям. За нарушение самоизоляции предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей. Если вас поймают с липовым документом, то ответственности избежать не удастся. Лучше подумать о своих деньгах и оформить официальный пропуск.

«Мошеннические схемы, которые предлагают заплатить денег за пропуск, в большинстве своем, конечно, ничем не помогут людям, только зря будут потрачены деньги. В любом случае человека остановят, оштрафуют и отправят домой», — рассказал «360» судебный эксперт в области компьютерной техники и цифровой электроники Артем Соколов.

По словам эксперта, можно не только нарваться на поддельный документ, но и вовсе ничего не получить. Слова о предоплате должны всегда настораживать.

«Я думаю, в 80% случаев после оплаты никаких действий не будет предпринято. В оставшихся 2% пришлют какие-то бумаги непонятные, которые сотрудники правоохранительных органов завернут и скажут: „Это недействительно, оплачивайте штраф и езжайте домой“», — предупредил Соколов.

Как официально получить пропуск?

Цифровые пропуска можно получить с 13 апреля. С 15 числа наличие такого документа для передвижения на транспорте станет обязательным. Ходить пешком можно без получения пропуска, но только в установленных случаях. К ним относятся походы в магазин, аптеку или зоомагазин. Еще можно вынести мусор или погулять с домашним питомцем на расстоянии не более 100 метров от дома.

Если вы едете на работу, в медицинское учреждение или по неотложным личным делам, то необходимо получить пропуск. Оформить цифровой пропуск для поездок по Москве можно тремя способами:

— заполнив форму на портале nedoma.mos.ru;

— отправив SMS на короткий номер 7377;

— позвонив по телефону +7(495)777-77-77.

Для поездок по Московской области пропуск необходимо оформлять в приложении «СТОП COVID-19». Программу можно скачать в в App Store и Google Play.

Введение электронных пропусков необходимо для борьбы с распространением коронавируса. Во время поездок необходимо иметь при себе паспорт и сам пропуск. Документы будут проверять полицейские, сотрудники ГИБДД и Росгвардии.