В Москве участились случаи мошенничества. Лжеврачи устраивают поквартирный обход пенсионеров

Мошенники подстроились под новостной шум. Вместо «газовщиков» и «сантехников» пожилых людей пытаются обмануть «врачи» и «волонтеры».

О новом способе мошенничества рассказали «Известия». Неизвестные люди обзванивают пенсионеров, представляются Мосгорздравом и предлагают медицинскую помощь на дому. Нередко они ходят по квартирам без предупреждения. Отмечается, что лжеврачи даже имеют при себе переносной кардиограф. Они измеряют давление и сердечную активность, а потом предлагают за 17 тысяч в год ежемесячное обслуживание на дому.

Другая группа лиц, незаконно обладала базой данных больничных карт пожилых людей из поликлиники. Они обзванивали пациентов и говорили, что у них обнаружено серьезное заболевание. Стоимость лекарств для его «излечения» достигала полумиллиона рублей.

Председатель координационного совета московского регионального отделения «Росволонтер» Леонид Трусов напомнил, что никаких обязательных обходов врачей нет. Если никого не вызывали, то никто и не должен приходить. Он отметил, что если граждане сомневаются, пришел мошенник или волонтер — всегда лучше позвонить по номеру Центра социального обслуживания населения района проживания.

Во время самоизоляции жителям Москвы помогают волонтеры. Но под видом добровольцев к пожилым гражданам стали заходить мошенники. Ранее жителям Москвы объяснили, как вычислить лжеволонтера.