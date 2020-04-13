Специалисты рассказали, как защититься от мошенников во время пандемии

Владимир Ульянов пояснил, что сейчас злоумышленники предлагают получить материальную помощь или соцвыплаты в связи с пандемией коронавируса, чтобы таким образом получить личную информацию. Некоторые звонят, представляясь работниками поликлиник, говорят, что человек якобы общался с зараженным коронавирусом, и предлагают сделать тест, который стоит пять тысяч рублей. Некоторые мошенники сообщают о якобы плохих результатах, чтобы потом дороже продать фальшивые лекарства.

«Все эти сценарии мошенничества не новы, просто эксплуатируется теперь новый громкий инфоповод, потому что очень много людей этой темой интересуются. Моя рекомендация — максимально скептически относиться ко всем подобным входящим сообщениям. И понимать, что на волне этого инфоповода сейчас очень много мошенников», — пояснил Ульянов.



Он напомнил, что эти схемы очень схожи с прежними схемами, когда мошенники «ходили по подъездам и предлагали таблетки и лекарства». Сейчас происходит то же самое.

«Обязательно все перепроверяйте, если звонят из банка — сбрасывайте и перезванивайте по настоящим номерам, если что-то касается коронавируса — перепроверяйте достоверность информации», — предостерег Владимир Ульянов.