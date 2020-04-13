Мошенники похитили у пенсионера более миллиона рублей

По предварительной версии сотрудников правоохранительных органов, неизвестный человек позвонил пожилому мужчине и представился работником банка. Он уговорил пенсионера скачать на телефон специальное приложение. Оно якобы должно было сохранить средства на банковском счете. После этого мошенник воспользовался удаленным доступом и похитил деньги, написал сайт «Дни.ру».