Штрафы за нарушение карантина получили 30 москвичей с коронавирусом

В Москве за сутки поймали четырех нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, которые должны были быть дома. Их отправили под наблюдение в обсерваторы.

«За прошедшие сутки в Москве зафиксировано четыре нарушения карантина людьми с подтвержденным коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. Всего с момента ужесточения ответственности 30 жителей столицы оштрафованы за нарушение карантина», — сообщили в московском оперативном штабе.

Всех нарушителей оштрафовали, им объяснили последствия выхода из карантина. Одного отправили лечиться в Подмосковье, еще троих — в обсерваторы в Царицыне, Крылатском и Алтуфьеве.

Москвичам с легкой формой COVID-19 назначают лечение дома. При этом им запрещено покидать свои квартиры. За нарушение — штраф.

В России, по последним данным, более 15 тысяч случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них — в Москве. Там нашли уже больше 10 тысяч больных.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о штрафах за нарушение карантинного режима. Согласно этому документу, нарушителей будут штрафовать на сумму от четырех до пяти тысяч рублей. Пять тысяч рублей — если человек выехал из дома на машине.