Жителям Москвы объяснили, как распознать лжеволонтера

Во время самоизоляции жителям Москвы помогают волонтеры. Но теперь под видом добровольцев к пожилым гражданам стали заходить мошенники. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо помнить о некоторых правилах работы волонтеров.

«Важно помнить, что волонтер: придет только после того, как вы оставите заявку о помощи, позвонив по телефону горячей линии, либо после обращения на горячую линию акции #Мывместе. О своем визите он предупредит вас заранее», — отмечается на сайте мэра Москвы.

Каждый волонтер имеет при себе специальный бейдж и паспорт. Кроме того, добровольцы всегда приходят в медицинских масках и перчатках. Еще у них при себе имеется антисептик. В самом начале волонтер обязан сообщить номер оставленной заявки, при этом в квартиру он входить не должен. Для подтверждения личности волонтера можно позвонить в волонтерский или московский штаб акции #Мывместе.

Сейчас пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, помогают волонтеры и сотрудники социальных служб. Такие меры стали часть борьбы с распространением коронавируса. Власти ввели режим самоизоляции. Выходить из дома можно только на работу, в магазин, аптеку или для прогулки с домашним питомцем или выноса мусора.

Всего в России насчитывается 15 770 случаев заражения коронавирусом. Вылечился от COVID-19 1291 пациент. Не смогли справиться с инфекцией 130 человек.