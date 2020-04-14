ГИБДД начнет проверять пропуска у всех въезжающих в Москву водителей

Сотрудники Госавтоинспекции с 15 апреля усилят контроль на въездах в российскую столицу. Они будут проверять всех водителей.

Сначала об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Позже эту информацию подтвердили в ГУ МВД, написало РИА «Новости».

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — заявил собеседник ТАСС.

Он добавил, что на въездах в Москву находятся наряды ОМОН столичного управления Росгвардии. Они вызваны для усиления контроля.

Ранее московский главк МВД предупредил о возможных трудностях во время въезда в город из-за того, что со среды ГИБДД будет спрашивать у автомобилистов и их пассажиров специальные цифровые пропуска. Людям без этого документа выпишут штраф в размере пяти тысяч рублей.

В конце прошлой недели мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вводе системы спецпропусков из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Такую же меру анонсировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.