Россиян предостерегли от покупки спецпропусков в Сети. Так только без денег останетесь

Начиная с 15 апреля передвигаться по Москве и области можно будет только по электронным пропускам. Мошенники уже начали продавать такие документы в соцсетях. Покупая пропуск в Сети, можно не только выложить за него круглую сумму, но и нарваться на штраф.

«Мошенники наживаются на неосведомленности граждан, если у граждан нет возможности получить информацию. У нас правительство максимально возможными способами пытается донести до жителей страны, какими способами это все можно получить, как это все оформить», — рассказал «360» судебный эксперт в области компьютерной техники и цифровой электроники Артем Соколов.

Вся информация о цифровых пропусках есть в широком доступе. Никаких пошлин и других денег за оформление документа платить не нужно. Он выдается абсолютно бесплатно. Все схемы рассчитаны именно на тех, кто не владеет официальной информацией.

«Вот эти мошеннические схемы, которые предлагают заплатить денег за пропуск, в большинстве своем, конечно, ничем не помогут людям, только зря будут потрачены деньги. В любом случае человека остановят, оштрафуют и отправят домой», — пояснил Соколов.

Эксперт напомнил, что злоумышленники очень часто просят за те или иные услуги предоплату. Они берут указанную сумму и обещают потом все оформить.

«Я думаю, в 80% случаев после оплаты никаких действий не будет предпринято. В оставшихся 2% пришлют какие-то бумаги непонятные, которые сотрудники правоохранительных органов завернут», — добавил Соколов.

Если человек находится на официальном карантине, то необходимо подумать о безопасности окружающих и оставаться дома. В других случаях можно просто получить официальный пропуск.

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц отметил, что мошенники действительно могут оформить документ на якобы сотрудника компании.

«Они от компании подадут и включат ваши данные в свой общий список, он будет полулегальный. Вы его получили не совсем легально, а компания мошенническим образом обманула правительство», — заключил Лифшиц.

Предложения с продажей пропусков на время самоизоляции начали появляться в мессенджерах и соцсетях. Мошенники предлагают документы с разным сроком действия за суммы в несколько тысяч рублей. При этом они предлагают оформить пользователя в качестве, например, курьера государственной компании.

Официально жители Москвы могут получить пропуск на портале nedoma.mos.ru, а жители области — в приложении «Госуслуги СТОП коронавирус».