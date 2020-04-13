Операторы стали блокировать мошенников, присылавших штрафы за нарушение карантина

Ранее стало известно о новой мошеннической схеме. Пользователям присылали СМС либо сообщения в мессенджерах, требуя оплатить «штраф за нарушение режима самоизоляции». Рассылка шла с указанием фамилии, имени и отчества жертвы. Сумма штрафа составляла четыре тысячи рублей. Деньги предлагалось перевести на телефон, зарегистрированный в Краснодарском крае.

Мошенники ссылались на несуществующее постановление ФСИН, требуя перевести деньги в течение суток. Звонок на номер переводил на «справочную службу МВД РФ». Отправителя сообщений пока не нашли.

Штрафы за нарушение режима самоизоляции стали оформлять со 2 апреля. В Краснодарском крае и Татарстане в целом выписали уже более двух тысяч протоколов. Сумма штрафа — 15 тысяч рублей. В Москве в основном штрафуют на 4-5 тысяч рублей (такую сумму предусматривает столичный КоАП), однако нескольким москвичам выписали штрафы на 15 тысяч.