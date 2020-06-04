Коронавирус в России и мире. Главное на 4 июня

Общее число заразившихся с начала пандемии коронавирусной инфекции нового типа в мире достигло за последние сутки 6 591 522 (+115 761) человек. Погибших уже 387 874 (+4489). Выздоровели — 3 143 807 (+158 404) больных.

Лидирующее место в мире по количеству зараженных коронавирусом по-прежнему у США — 1 901 160 человек. В стране погибли 109 119 и выздоровели 684 774 пациентов.

Второе место также у Бразилии, президент которой достаточно долго заявлял о том, что не планирует «убивать» экономику страны и вводить карантин из-за коронавируса. В итоге в государстве заболели 577 413 человека, умерли 32 117 и вылечились на данный момент 266 132 пациента.

Россия

В России сегодня 432 667 (+8582) выявленных заболевших, умерли 5219 (+178) и выздоровели 196 177 (+8961) пациентов. Российские военные 3 июня начали подготовку к тестированию вакцины от коронавируса на людях. Этап испытаний на животных завершен. Как сообщили в Минобороны РФ, добровольцы перед экспериментом пройдут предварительное углубленное медицинское обследование.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что, по данным организации, в России ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. В то же время он предупредил о сохранении высоких рисков по всей Европе.

При этом президент РФ Владимир Путин отметил, что за время эпидемии критических сбоев в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты не было — российским компаниям в короткий срок удалось запустить производство медицинских масок, перчаток и защитных костюмов.

Московские медики получают по четыре миллиона единиц СИЗ с нового склада еженедельно, подтвердили власти столицы.

Медработники, которые участвуют в помощи коронавирусным больным, продолжают получать выплаты от государства. Половине из них, а это более 243 тысяч врачей и младшего медперсонала, деньги уже перечислили, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В Минздраве также выпустили документ, в котором сказано, что использование гидроксихлорохина для лечения некоторых пациентов с коронавирусом нового типа обосновано, исходя из отечественного опыта и зарубежных исследований.

В седьмой обновленной методичке от Минздрава, опубликованной 3 июня, сказано также, что врачам рекомендуется полоскать горло спиртом после пациентов с коронавирусом. Раствор должен быть 70%. В глаза медикам советуют капать 2-процентный раствор борной кислоты и обрабатывать руки антисептиком.

Источник фото: методическое пособие Минздрава

Свыше 3,5 тысячи россиян разместили в подмосковных обсерваторах за два месяца на режиме самоизоляции. Люди, вернувшиеся из-за рубежа, проводили там две недели, сообщила министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал что, скорее всего, ресторанам и торговым центрам еще придется повременить с открытием. В Подмосковье уже отменили ряд ограничений: начали работать сауны, SPA-салоны, массажные кабинеты. Также для жителей региона открыли свои двери церкви и мечети. Подмосковные ЗАГСы перешли на прежний график работы. Но церемонии без гостей.

В мире

Швеция очень пожалела, что не ввела карантин, как ее ближайшие скандинавские соседи — Дания и Норвигия. Дело в том, что в стране зафиксирован очень высокий уровень смертности. Там с начала эпидемии не закрывали кафе, спортзалы и другие объекты сферы услуг. Запретили только массовые собрания. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл сообщил, что такие меры были ошибкой.

Американские СМИ уверены, что Китай скрывал от ВОЗ данные о COVID-19. Однако эксперты уверены, что все это лишь провокация со стороны США. «360» узнал, может ли это изменить отношение к стране на международной арене.

Президент Украины Владимир Зеленский умудрился нарушить введенные ранее правила ограничений — он посетил кафе за два дня до официального запуска сферы услуг в стране. Об этом глава государства сам же сообщил в своем Instagram. Он разместил снимок, в компании мужчин сидит за столиком в заведении и пьет кофе. Однако рестораны и кафе на Украине начнут работать с 5 июня.

Девять человек заражены коронавирусом выявлено по итогам тестирования в клубах Чемпионшипа, которое проходило с 30 мая по 2 июня, сообщается на официальном сайте Английской футбольной лиги (EFL). Были протестированы 1094 человека.

Россия и Турция намерены совместно испытывать вакцины от коронавируса. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что турецкая и российская стороны договорились о сотрудничестве в этой области. По его словам, в Турции уже 22 университета работают над созданием вакцин от коронавирусной инфекции, четыре из них уже проводят испытания на животных.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что распространение коронавируса в Центральной и Южной Америке вызывает тревогу. Инфекция также распространяется в Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Африке.