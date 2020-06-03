Президентские выплаты за работу при коронавирусе получили уже более 243 тысяч медиков

«Президентские выплаты начислены 243,5 тыс. специалистов по территории Российской Федерации. 20% — это врачебный персонал, 53% — это средний медицинский персонал и соответствующее количество младших медицинских работников и водителей скорой помощи», — сообщил глава ведомства.

По его словам, всего в лечении и помощи больным COVID-19 задействовано около 450 тысяч врачей. Все они получат дополнительные выплаты. Причем в мае медработников, которым полагается выплата, будет вдвое больше, чем в апреле.

Он напомнил, что деньги предусмотрены на три месяца — это апрель, май и июнь. Врачам, которые работают с коронавирусными пациентами, выплачивают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам — по 50 тысяч, младшему медперсоналу — по 25 тысяч рублей.