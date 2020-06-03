    03 июня 2020, 13:47

    Президентские выплаты за работу при коронавирусе получили уже более 243 тысяч медиков

    Эля Данилюк

    Медработники, которые участвуют в помощи коронавирусным больным, продолжают получать выплаты от государства. Половине из них деньги уже перечислили, заявил на видеозаседании президиума Координационного совета министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «Президентские выплаты начислены 243,5 тыс. специалистов по территории Российской Федерации. 20% — это врачебный персонал, 53% — это средний медицинский персонал и соответствующее количество младших медицинских работников и водителей скорой помощи», — сообщил глава ведомства.

    По его словам, всего в лечении и помощи больным COVID-19 задействовано около 450 тысяч врачей. Все они получат дополнительные выплаты. Причем в мае медработников, которым полагается выплата, будет вдвое больше, чем в апреле.

    Он напомнил, что деньги предусмотрены на три месяца — это апрель, май и июнь. Врачам, которые работают с коронавирусными пациентами, выплачивают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшерам и медсестрам — по 50 тысяч, младшему медперсоналу — по 25 тысяч рублей.