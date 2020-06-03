По его словам, нынешняя тактика привела к слишком большому количеству смертей. Летальность в стране составляет 43 человека на сто тысяч населения. Это намного больше, чем в соседних Дании и Норвегии. Правительства этих скандинавских стран быстро отреагировали на пандемию введением карантинных ограничений.

Тегнелл уточнил, что если бы эпидемия коронавируса началась сейчас, с учетом нынешних знаний об инфекции, то меры по борьбе в Швеции были бы «чем-то средним между теми, которые есть в стране сейчас и теми, которые приняты в других странах».

Сейчас в Швеции запрещены массовые мероприятия, но открыты школы, рестораны, магазины и спортивные залы.

Издание уточнило, что такой подход к борьбе с коронавирусом «вызвал как похвалу, так и осуждение со стороны других стран».

Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен сказала, что Тегнелл «до сих пор не может дать точного ответа о том, какие именно меры следовало принять, и этот вопрос остается открытым».

В интервью на Sveriges Radio Тегнелл сообщил, что ежедневно в стране умирают почти 50 человек. В общей сложности уже погибли 4542 человека.

Эпидемиолог в интервью газете Dagens Nyheter отметил высокую уязвимость пожилых людей. В частности, обитателей домов престарелых. Тенгелл посетовал, что не знал, насколько быстро их поражает инфекция, и пообещал развернуть масштабное тестирование.

Несмотря на очевидный просчет в стратегии ограничения инфекции, он заявил, что было бы неправильно применять все известные меры сразу. Это мешает понять, какие из них самые действенные.

Правительственный координатор научных исследований Гарриет Уоллберг сообщила, что в Швеции никогда не проводилось массовое тестирования с начала появления COVID-19 в марте этого года. По ее мнению, это стало причиной широкого распространения инфекции в стране.

«Страны, которые эффективно сдерживают COVID-19, начали массовое тестирование на ранних стадиях появления вируса. Агентство общественного здравоохранения решило, что раз уж заражено так много людей, нет смысла отслеживать инфекцию. Тестирование проходили только медицинские работники или те, кто был так плох, что речь шла о госпитализации», — сообщила чиновница.

Правительство Швеции не решилось применять карантинные меры, чтобы поддержать экономику страны. Однако эта цель не была достигнута. Министр финансов Магдалена Андерссон сообщила, что страна столкнулась с наихудшим экономическим кризисом со времен Второй мировой войны. ВВП Швеции рухнул на 7%.