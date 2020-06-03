Путин: Россия справилась с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты

Также глава государства считает, что российским компаниям в короткий срок удалось запустить производство медицинских масок, перчаток и защитных костюмов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также 3 июня насчет снабжения средства защиты высказалась и заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она сказала, что столичные медработники получают по четыре миллиона единиц СИЗ с нового склада еженедельно.

А днем ранее Минздрав РФ заявил о том, что регионы не испытывают дефицит масок, перчаток и противозащитных костюмов. Заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заметил, что по некоторым позициям запасы средств индивидуальной защиты выросли в стране в несколько раз за последние полтора месяца.

По состоянию на 3 июня в России выявили 8536 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших составляет 432 277 человек. За все время эпидемии выздоровели 195 957 больных. Жертвами COVID-19 стали 5215 россиян.