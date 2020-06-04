Зеленский нарушил самоизоляцию, посетив кафе

Президент Украины Владимир Зеленский режим самоизоляции. Он еще действует в стране из-за коронавирусной инфекции. Президент посетил кафе в городе Хмельницком.

Об этом глава государства сообщил в своем Instagram. Он разместил снимок, в компании мужчин сидит за столиком в заведении и пьет кофе. Однако рестораны и кафе на Украине начнут работать с 5 июня.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии», — подписал фото президент.

Ранее украинский президент признался, что ему не хватит одного срока. Для того, чтобы выполнить все обещания нужно больше времени.

На Украине зафиксировано 25 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 742 человека погибли, по данным института Хопкинса.