ВОЗ объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения объявил, что в России ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться. В то же время он предупредил о сохранении высоких рисков по всей Европе.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге объявил, что с начала эпидемии в Европе зафиксировали больше 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, погибли свыше 180 тысяч.

«Несмотря на то, что ежедневное число случаев уменьшилось наполовину по сравнению с апрелем, риск остается высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь», — сказал Клюге в ходе онлайн-брифинга, его цитирует РИА «Новости».

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января вирус стал распространяться по миру, в том числе и в Европе.

В России, по информации на 3 июня, выявили больше 432 тысяч случаев заражения коронавирусом. За сутки их число выросло на 8536. На Украине COVID-19 заболели более 24 тысяч человек.