Американские СМИ уверены, что Китай скрывал от ВОЗ данные о COVID-19. Но все это лишь политическая игра

Американское информационное агентство Associated Press заявило, что Китай затягивал с предоставлением данных о коронавирусе во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Эксперты уверены, что все это — лишь провокация со стороны США. «360» узнал, может ли это изменить отношение к стране на международной арене.

В АР заявили, что в их распоряжении оказались записи внутренних бесед ВОЗ, где эксперты организации говорят о том, что в январе 2020-го Китай две недели утаивал геном вируса и информацию о зараженных.

Представитель ВОЗ в Китае якобы говорил о том, что Пекин предоставляет важную информацию о вирусе «за 15 минут до того, как она появится на (китайском телевизионном канале — прим. ред.) CCTV». При этом публично ВОЗ признавала вклад КНР в борьбу с пандемией и отмечала оперативность и открытость сторудничества страны и международными организациями.

Информационная война

Как рассказала «360» политический обозреватель Наталия Елисеева, вопрос о задержке Китаем данных о вирусе не стоит. По ее мнению, руководство страны просто не хотело рисковать и предоставлять непроверенную информацию из-за торговой и информационной войны, которая идет между США и Китаем уже не первый год.

«Вопрос о затягивании стоит не в том, что Китай мог что-то скрывать и что есть какая-то вина, а в том, что он аккуратен в своих действиях, потому что он смотрит на то, как кто реагирует», — уверена она.

Президент АНО Российско-китайский аналитический центр, политолог Сергей Санакоев согласен с тем, что нападки западных СМИ на Китай обусловлены именно информационной войной.

Даже если предположить, что был некий двухнедельный люфт между тем, что кто-то успел опубликовать, а Китай еще не сообщил миру о своих данных, возникает вопрос, чем занимались американцы после этого Сергей Санакоев президент АНО Российско-китайский аналитический центр, политолог.

Ведь в начале эпидемии Дональд Трамп был уверен, что новый коронавирус не что иное как обычный грипп и что эпидемия сама собой сойдет на нет.

Образ Китая

Директор Делового клуба Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), политолог Денис Тюрин считает, что глобально на положении Китая на мировой арене нынешняя информационная кампания США не скажется, так как КНР всячески способствовала борьбе с пандемией.

Все понимают, что США своих европейских союзников в самый напряженный период оставили без помощи, в то время как Китай в те же дни направлял бесплатно и тесты, и средства индивидуальной защиты, и всячески помогал Денис Тюрин директор Делового клуба Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), политолог.

Поэтому на уровне общественного мнения, в том числе и международного, попытки США переложить ответственность за пандемию на Китай выглядят неубедительно и беспомощно, считает Тюрин.

В то же время США активно пытаются дискредитировать и ВОЗ, которая сейчас является одной из основных организаций, координирующих совместную международную работу над изобретением вакцины от коронавируса.

Но в долгосрочной перспективе, по мнению политолога, на репутации ВОЗ это отразиться не должно. Наоборот, уверен Тюрин, после пандемии авторитет ВОЗ в мире возрастет.

В то же время Санакоев отметил, что претензии к ВОЗ все же имеются, и они достаточно существенны. В частности это касается и того, что американские организации, такие как фонд Билла Гейтса, принимает активное участие в деятельности ВОЗ, тем самым коммерциализирует ее. Из-за этого влияния частных корпораций репутация ВОЗ может быть подорвана.

Возможные санкции

Вероятность того, что США начнет вводить санкции против Китая велика, считает Тюрин. И вопрос здесь стоит именно о материальной выгоде Штатов, так как они готовы требовать многомиллиардные компенсации.

«Мы уже сейчас видим, что в американском конгрессе обсуждается введение санкций против Китая, может дойти до того, что в качестве компенсации будет арестовано имущество как государственных китайских организаций по всему миру, так и частных с государственных участием», — заявил он.

Елисеева добавила, что кампания американских СМИ и правительства против Китая направлена на получение денежных компенсаций, тем более, что реальных доказательств махинаций со стороны Китая никто так и не предоставил.

Все обвинения стоит рассматривать не в контексте реально случившихся событий, а в контексте того, что у этого заявления есть инициаторы и выгодополучатели Наталия Елисеева политолог, политтехнолог, политический обозреватель.

Больше того, как отметил Санакоев в разговоре с «360», претензии США к Китаю могут навредить не только КНР, но и всей мировой политике, хотя в глобальном смысле отношение к Китаю на мировой арене ухудшиться не должно.