Военные 3 июня начали подготовку к тестированию вакцины от COVID-19

Первые военнослужащие уже прибыли в специальное медучреждение, где они опробуют на себе российскую вакцину от коронавируса. Подготовка начнется уже 3 июня.

Как сообщили в Минобороны РФ, добровольцы перед экспериментом пройдут предварительное углубленное медицинское обследование. Об этом сообщил RT. Саму вакцину уже проверили на безопасность, иммуногенность и токсичность.

«Отбор добровольцев осуществлялся среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — уточнили в ведомстве.

Одним из требований для участия было отсутствие хронических заболеваний. Представители министерства заметили, что испытания должны определить переносимость вакцины и ее безопасность.

Ранее в Центральном научно-исследовательском институте Минобороны заявили, что доклинические испытания вакцины от коронавируса провели на хомяках и обезьянах. Исследования показали, что препарат безопасен.

Всего в клинических испытаниях примут участие 50 военных. Среди них — пять женщин. Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что первые партии вакцины против коронавируса появятся уже осенью.