Андрей Воробьев рассказал о работе подмосковных храмов в период пандемии

Подмосковные храмы и мечети вновь открылись для верующих, однако и они работают с новыми ограничениями, которые ввели из-за коронавируса. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что главное сейчас — не допустить новой волны заболевания.

Об этом он рассказал в эфире на телеканале «Россия 24». Губернатор Московской области отметил, что новый стандарт для работы религиозных учреждений, как и других объектов, утверждает главный санитарный врач.

Прежде всего — служба проходит на улице. Все, что касается таких таинств причастия, исповеди — даже в этом есть очень подробный алгоритм. Как это, может быть, ни странно и ни печально, его обязан соблюдать каждый священнослужитель Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что эти меры необходимо соблюдать, чтобы не допустить новой волны заражения коронавирусом в храмах.

«Здесь все надо делать внимательно и осторожно. Если ты хочешь быть здоров сам и видеть вокруг себя здоровых людей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Санитарные власти Московской области разрешили верующим участвовать в богослужениях, которые проходят на улице — соблюдая социальную дистанцию. С момента введения ограничений все службы проходили без прихожан. При этом людям старше 65 лет порекомендовали пока воздержаться от посещения даже церемоний на открытом воздухе.

Кроме того, верующие могут посещать храмы РПЦ во внебогослужебное время — в масках и соблюдая дистанцию. Священнослужители проводят причастие, крещение и венчание — но с соблюдением всех санитарных норм.